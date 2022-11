Kunst-Schau „Off Grid In Hawaii“ im Bezirksmuseum 5

Vernissage: Donnerstag, Infos: bm1050@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Tuschezeichnungen, Aquarelle, Drucke und andere Werke der 2 österreichischen Künstlerinnen Margareta Langer und Elisabeth Melkonyan werden von Donnerstag, 1. Dezember, bis Donnerstag, 22. Dezember, in einer Ausstellung mit dem Titel „Off Grid In Hawaii – Eine Reise der besonderen Art“ im Bezirksmuseum Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) gezeigt. Langer und Melkonyan weilten heuer für längere Zeit in Hawaii und verarbeiteten ihre dortigen Eindrücke in ausdrucksstarken Bildern. Die Eröffnung der Schau nimmt die Bezirksvorsteherin von Margareten, Silvia Jankovic, am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.00 Uhr vor. Der Eintritt zur Auftaktveranstaltung ist frei. Nähere Auskünfte per E-Mail: bm1050@bezirksmuseum.at.

Besucher*innen sollen die aktuellen Corona-Vorgaben beachten. Diese Schau hat das Motto „Spurensuche auf einer Insel voller Gegensätze“ und ist jeweils am Donnerstag von 16.00 bis 19.00 Uhr kostenlos zu besichtigen. Der ehrenamtliche Museumsleiter, Heinrich Spitznagl, begrüßt die Anwesenden bei der Vernissage. Einführende Worte zur Ausstellung spricht der Kreative Gerhard Gutruf. Margareta Langer sagt über ihr Schaffen: „Mein Weg ist immer zwischen Natur und Kunst“. Elisabeth Melkonyan berichtet über ihr künstlerisches Wirken: „Ich möchte die Natur in ihrer Sinnlichkeit erfassen und arbeite im Wechsel von nächster Nähe und distanzierter Ferne“. Infos über die beiden Malerinnen und Zeichnerinnen via E-Mail: elisabeth.melkonyan@gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Künstlerin Elisabeth Melkonyan: https://melkonyan.at/kontakt/

Künstlerin Margareta Langer: www.kuenstlerschaft.at/member/langer-margareta/

Künstlerin Margareta Langer: www.basis-wien.at/db/person/62559

Künstler Gerhard Gutruf: https://gutruf.at/pe_bio_d.htm

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

