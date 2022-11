Morgen feiert Österreich den internationalen Tag des Gebens

Der Aktionstag #GivingTuesday holt den gesellschaftlichen Zusammenhalt am 29. November weltweit vor den Vorhang.

Wien (OTS) - Gesellschaftliche Solidarität ist in diesen bewegten Zeiten wichtiger denn je. Am Dienstag, 29. November stellen Millionen Menschen auf der ganzen Welt das Geben in den Mittelpunkt und feiern den #GivingTuesday. Auch in Österreich engagieren sich an diesem Tag Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Privatpersonen mit kreativen Spendenaktionen, ehrenamtlichen Mitarbeiteraktivitäten sowie Geld- und Sachspenden. Die zentrale Botschaft: Jede und jeder kann mitmachen, denn Gutes zu tun, ist einfach. Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen zählt zu den bekanntesten Unterstützern der Aktion.



Der #GivingTuesday wurde 2012 von der amerikanischen Organisation „92nd Street Y“ und der „United Nations Foundation“ initiiert, um unmittelbar nach den Konsum-Aktionstagen „BlackFriday“ und „CyberMonday“ die große Bedeutung des Gebens für den guten Zweck vor den Vorhang zu holen. Seither hat sich der Tag zur globalen Bewegung entwickelt, die hunderte Millionen Menschen Jahr für Jahr dazu inspiriert, Großzügigkeit zu leben. In über 75 Ländern wird der Tag bereits als offizieller Tag des Gebens zelebriert. Spendenorganisationen, Unternehmen, Politik und Privatpersonen rufen gemeinsam dazu auf, Gutes zu tun und sich für das gesellschaftliche Miteinander zu engagieren.

Österreich macht mit

In den USA vernetzen hunderte Einzelkampagnen tausende von gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Unternehmen und Einzelpersonen, die am #GivingTuesday des Vorjahres unglaubliche 2,7 Mrd. US-Dollar an Spendengeldern innerhalb von 24 Stunden gesammelt haben. Seit 2019 wird der Tag auch in Österreich gefeiert. „ Über 100 heimische Organisationen und Unternehmen hierzulande starten zum #GivingTuesday 2022 wieder maßgeschneiderte Spendenprojekte und Freiwilligenaktivitäten. Der perfekte Auftakt für die Adventszeit, die für gemeinnützige Organisationen wichtigste Zeit des Jahres. 25 bis 30 Prozent des jährlichen Spendenaufkommens werden in dieser Zeit gegeben! “ gibt Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria, Einblick. Auf der Website www.givingtuesday.at können sich Interessierte an Aktionen beteiligen oder eigene einreichen.

Am #GivingTuesday Klimabonus spenden

Eine ideale Möglichkeit am Tag des Gebens Solidarität zu beweisen, bietet die Aktion „Klimabonus Spenden“. Inmitten der Rekordteuerung hat die Bundesregierung rasch den Klimabonus für 8,6 Mio. Menschen bereitgestellt. Die soziale Treffsicherheit ist dabei allerdings auf der Strecke geblieben. Nicht alle sind auf diese finanzielle Hilfeleistung angewiesen. Daher haben zahlreiche bekannte Spendenorganisationen die Aktion „Klimabonus spenden“ gestartet und rufen jene, die den Bonus nicht unbedingt brauchen, auf, diesen weiterzugeben. „ Wer die erhaltenen Sodexo-Gutscheine oder den aufs Konto überwiesenen Betrag spenden möchte, kann die Spende sogar von der Steuer absetzen “, verrät Günther Lutschinger.

