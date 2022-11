Klimafreundlich durch den Advent

LR Eichtinger: Fragen beantworten und regionales Kochbuch „Daheim in Nachbarsküche“ am 2. Dezember gewinnen

St.Pölten (OTS) - Traditionelle Rezepte aus der Küche der Donauländer, von Baden-Württemberg und Bayern über Österreich bis in die Ukraine, wurden in dem gemeinsamen Kochbuch „Daheim in Nachbarsküche“ gesammelt. Im Rahmen der Aktion „NÖ Klima-Advent“ gibt es am 2. Dezember 2022 fünf Kochbücher zu gewinnen. „Wir sind durch unsere geschichtliche wie kulturelle Entwicklung stark miteinander verwoben. Bis heute verbindet uns das über die Grenzen hinweg. Besonders die traditionelle Küche geht auf viele gemeinsame Wurzeln zurück. Das Kochbuch repräsentiert die identitätsstiftende Rolle Donaueuropas, welche die Europäische Union durch die Entwicklung einer Donauraumstrategie bestätigt,“ so EU-Landesrat Martin Eichtinger.

Ostarrichistrudel, Dukatenbuchteln oder slawonische Hrostule: In der Küche ist die gemeinsame Vergangenheit der Donauländer vollmundig erkennbar. „Wir unterstützen bereits zum dritten Mal diese großartige Idee unserer Partnerorganisation eNu. Aktiv etwas zum Klimaschutz beizutragen fällt nicht schwer und sei es durch den Einkauf von regionalen Produkten, um den Geschmack Europas in die eigene Küche zu holen“, so Christine Schneider, Geschäftsführerin NÖ.Regional.

Weitere Informationen: https://www.energie-noe.at/klima-advent-2022 bzw. Barbara Ziegler, MSc, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit, Mobil:

0676 88 591 321, barbara.ziegler @ noeregional.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse