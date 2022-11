GRÖSSTE IN DÜSSELDORF AUSGESTELLTE YACHT GEHÖRT ZU MEROS

Mülhausen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Zur Feier einer einzigartigen Partnerschaft präsentieren Sunseeker & Meros eine 95er Yacht im „neuen Look", eigens konzipiert für das Co-Ownership.

Meros Yachtsharing wurde 2019 von Martin Huber, einem Yachtbesitzer und Sunseeker-Liebhaber gegründet. Dies geschah aus dem Wunsch heraus dem Markt eine echte Alternative zum Alleineigentum zu bieten, mit so wenig Kompromissen wie möglich und auf höchstem Niveau. In Zusammenarbeit mit Sunseeker wurde viel Zeit darauf verwendet, das Konzept in die Tat umzusetzen. Die SS 95 Meros Line ist das Ergebnis des Know-how einiger der einflussreichsten Persönlichkeiten der Branche, Makler und natürlich vieler Bootseigner.

Meros, der Anbieter von Co-Ownership von ausschließlich größeren Yachten ab 26 Metern Länge, stellt jetzt das neueste Modell ihrer Flotte vor – die neue Sunseeker 95 Mero Line. „Der Ausbau dieser Flotte ist mehr als nur eine finanzielle Investition", sagt Firmengründer Martin Huber. „Es ist die Chance, die Gelegenheit für Meros, sich an die Anforderungen der Marktes anzupassen um mit unseren Partnern ein innovatives Konzept zu erstellen. Wir von Meros wollten eine Yacht entwickeln, die den Bedürfnissen unserer Kunden im Rahmen des Co-Ownerships - jetzt und in Zukunft - gerecht wird." Das von der englischen Werft betreute Meros Team hat eine Yacht konzipiert, die mit allem mithält, was derzeit in dieser Branche angeboten wird – die einzige Yacht, die speziell für das Co-Ownership entwickelt wurde.

Die SS 95 Meros Line, die auf der „weltgrößten Indoor-Messe" vorgestellt wird, wird auch das gröβte Schiff auf der diesjährigen BOOT sein und Yacht-Liebhaber aus aller Welt anziehen. Für das in Deutschland ansässige Unternehmen mit Niederlassung in Spanien/Mallorca und dem Vereinigten Königreich bietet die „BOOT Düsseldorf" die perfekte Gelegenheit, um das neue Vorzeigemodell zu präsentieren.

Die 95er Yacht ist eines der erfolgreichsten größeren Modelle von Sunseeker im Mittelmeer. Groβ genug, um mehrere Tage vor Anker zu liegen und eine echte Bootsreise zu erleben, aber dennoch klein genug um berühmte Häfen wie St. Tropez mit ihrer Anwesenheit zu bereichern. Fünf Kabinen auf zwei Decks machen dieses Schiff zu einer perfekten Investition für Familien und Freunde. Einzigartig an der 95er ist die Eignerkabine, die sich auf dem Hauptdeck befindet und über drei Etagen erstreckt, was ein unglaubliches Gefühl von einer offenen, luxuriösen Wohnung auf dem Wasser vermittelt.

Auf dem Oberdeck setzt sich der Luxus mit einer gut ausgestatteten Bar, einem Whirlpool und grosszügigen Sitzgelegenheiten für die Gäste fort, die hier stilvoll unterhalten werden. Meros hat das Oberdeck komplett umgestaltet und einen modernen und offenen, fließenden Raum geschaffen, der von der neuen „Ocean"-Reihe von Sunseeker inspiriert ist. Zum ersten Mal in der Geschichte von Sunseeker ist es nun möglich, sowohl einen Whirlpool als auch einen Kran/Jetski auf einer Flybridge dieser Größe unterzubringen. Weniger Kompromisse, mehr Vergnügen.

Von außen ist diese Sunseeker 95 kaum noch als solche zu erkennen. Durch Verglasung, zusätzliche Lackierung und einem Umbau des Bugs, besticht die Jacht mit ihrem modernen Profil. Ein unglaubliches Volumen, gepaart mit einem neuen, verbesserten Erscheinungsbild, macht diese Jacht zu einem echten Konkurrenten auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt für Neubauyachten. Gleichzeitig ist sie die einzige Yacht, die speziell entwickelt wurde, um die Erfahrung rund um das Co-Ownerhsip zu verbessern.

