Samariterbund am „Giving Tuesday“: „Unterstützen Sie die Christkind-Aktion“

Erfüllen wir gemeinsam Kindern in Armut Weihnachtswünsche. Der Samariterbund sagt Danke!

Wien (OTS) - Der internationale Tag des Gebens „Giving Tuesday“ (heuer am 29. November) wurde als Gegenpol zum „Black Friday“ und „Cyber Monday“ ins Leben gerufen, um an diesem Tag an all jene zu denken, die unsere Unterstützung brauchen.

Aktuell ist jedes fünfte Kind in Österreich von Armut betroffen! Und zu Weihnachten bekommen diese Mädchen und Buben ihre schwierige Lebenslage besonders stark zu spüren. „Die angespannte finanzielle Situation erlaubt es vielen Eltern nicht, für ihre Kinder Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und genau hier setzt die Aktion ‚Spielen Sie Christkind‘ von Samariterbund und Post AG an“, erklärt Samariterbund Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller. „Helfen auch Sie mit! Gemeinsam schaffen wir es, Kindern in Armut Herzenswünsche zu erfüllen.“

So funktioniert die Aktion „Spielen Sie Christkind“: Kaufen Sie bitte ein Geschenk im Wert von 20 bis 40 Euro. (Keine gebrauchten Spielwaren, keine Kleidung, keine Stofftiere.) Das Geschenk unverpackt in einen Karton legen. Dieses mit dem Hashtag #TeamChristkind versehen und bis 19. Dezember 2022 gratis bei der Post abgeben. Oder ein Versand-Etikett unter www.post.at/geschenkpaket ausdrucken und das frankierte Paket in allen Standorten oder auch in den SB-Zonen aufgeben.

Mit Ihrer Geldspende Kindern Freude machen

Sie haben keine Zeit für Weihnachtseinkäufe? Sie wissen nicht, welches Spielzeug gerade am meisten gefragt ist? Mit Ihrer Spende auf www.samariterbund.net/weihnachtsspende können wir Geschenke für Kinder jeder Altersgruppe besorgen. So gelingt es uns gemeinsam, die Wünsche der Kleinen zu erfüllen!

Alle Informationen zur Aktion „Spielen Sie Christkind“ finden Sie auch auf www.samariterbund.net/christkind.

Rückfragen & Kontakt:

Franziska Springer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Hollergasse 2-6, 1150 Wien

Mobil +43 664 88 94 88 35

E-Mail franziska.springer @ samariterbund.net