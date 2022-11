360°-Beratung: Aurelie Immobilien vermittelt Wohlfühlorte und mehr

Wien (OTS) - Das junge Wiener Immobilienunternehmen Aurez Immobilien GmbH entwickelt sich nach drei Jahren starker Positionierung am Immobilienmarkt weiter und legt mit der neuen Marke „Aurelie Immobilien“ einen weiteren Baustein für die Zukunft.

Im Unterschied zum bestehenden Produkt AURE Immobilien, das den Fokus auf Baugrund, Bauhoffnungsland und Zinshaus setzt, stehen bei Aurelie Immobilien die Suche und der Verkauf von Wohnimmobilien – bei Aurelie heißen diese Wohlfühlorte – im Vordergrund. Bereits nach kurzer Zeit konnte das I mmobilienunternehmen mehrere Projekte für die Vermarktung sichern und schon erste Verkäufe erzielen.

Norwegisches Vorbild: Maklerbetreuung auch nach dem Kauf

Das neue Label „Aurelie Immobilien“ orientiert sich am norwegischen Maklersystem: Hier endet die Betreuung des Käufers oder der Käuferin nicht bei Unterzeichnung des Vertrages, sondern beinhaltet auch danach ein Rundum-Paket. Dies bedeutet, dass neue Eigentümer in den unterschiedlichsten Bereichen rund um das Thema Zuhause beraten und informiert werden – beispielsweise beim Abschluss von Versicherungen, bei der Einstellung von Gärtnern, bei der Suche des passenden Innenarchitekten uvm. So soll die langfristige Bindung gesichert und der Kundenbeziehung gestärkt werden.

Seit dem Start des Labels leitet Armin Achtsnit den Standort von Aurelie Immobilien im 8. Wiener Gemeindebezirk. „Wir haben den Anspruch, Kundinnen und Kunden in jeder Lebenslage abzuholen, ihre Bedürfnisse kennenzulernen und dann den optimalen Wohlfühlort für sie zu finden. Statt Frust und Stress soll Freude beim Immobilienkauf dominieren, daher bieten wir auch nach dem Kauf einzigartige Unterstützung und Beratung“, erklärt Achtsnit das Markenversprechen.

Philipp Smula, Geschäftsführer von AURE Immobilien, ebenso Tochter der Aurez Immobilien GmbH, ist sich sicher: „Mit Armin Achtsnit haben wir den perfekten Profi für unsere Aurelie-Wohlfühlorte. Denn ihm und unseren Immobilienberatern und -Beraterinnen gelingt es, durch eine 360°-Betreuung und die Vernetzung mit erstklassigen Experten und Dienstleistern echten Mehrwert beim Immobilienkauf zu schaffen.“

Nachhaltigkeit weit über das Daily Business hinaus

Nicht nur hinsichtlich des Dienstleistungsangebots geht Aurelie Immobilien moderne Wege, das Unternehmen legt zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit. Um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und Ressourcen zu schonen, werden Maßnahmen wie u.a. die Verwendung von Recyclingpapier in den Büroräumlichkeiten, die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und die Anschaffung von Bio-Kaffee konsequent umgesetzt. Mit dem Kooperationspartner Wald4Leben wurden außerdem 250 Bäume in Niederösterreich gepflanzt. Ferner ist das Unternehmen Mitglied bei der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).





Über Aurelie Immobilien

Ein junges Produkt der Aurez Immobilen GmbH ist die Unternehmensmarke Aurelie Immobilien, welche sich auf die Suche und den Verkauf von Immobilien sowie die umfassende Beratung vor und nach dem Kauf konzentriert. Aurelie Immobilien ist kein klassischer Wohnungsmakler, denn die Betreuung erstreckt sich weit über den Kaufvertrag hinweg. Wohnungen werden als Wohlfühlorte verstanden, die Suche und der Kauf einer neuen Immobilie soll mit Freude verbunden sein – damit das gelingt, unterstützt Aurelie Immobilien über die Vermittlung hinaus auch bei der Organisation von Umzügen, Renovierungen, Interior-Konzepten, Gartengestaltung, Versicherungen uvm.

Mehr Infos unter: www.aurelie-immobilien.at



Über AURE Immobilien

AURE Immobilien, Tochter der Aurez Immobilen GmbH, ist der Spezialist, wenn es um die Vermittlung von Baugrundstücken, landwirtschaftlichen Flächen, Einfamilienhäusern und Zinshäusern in Wien und Wien Umgebung geht. Das breit aufgestellte Team mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Juristen, Architekten, Landschaftsplanern, Betriebswirten und natürlich behördlich konzessionierten Immobilientreuhändern bietet Verkäufern, Bauträgern und Projektentwicklern sowie Investoren qualitativ hochwertige Dienstleistungen, die von einer profunden Marktkenntnis, Vertrauen und Diskretion geprägt sind.

Mehr Infos unter: www.aure-immobilien.at





