Schutz kritischer Infrastruktur: Die Wiener Polizei und das österreichische Bundesheer üben für den Ernstfall

Übungszeitraum:29.11. – 01.12.2022, Übungsort: Wien

Wien (OTS) - Die Wiener Polizei und das österreichische Bundesheer bereiten sich schon seit längerer Zeit intensiv auf mögliche Bedrohungsszenarien vor. Der Schutz kritischer Infrastruktur ist eines dieser Szenarien. Dazu werden laufend organisationsübergreifend Workshops, Übungen und Projekte durchgeführt und dabei Maßnahmen entwickelt bzw. weiterentwickelt. Dies dient der Vorbereitung und Abstimmung zwischen den Behörden und Organisationen sowie der Optimierung der Einsatzabwicklung im Ernstfall.

Im Zeitraum vom 29. November bis 01. Dezember 2022 findet daher in Wien eine großangelegte Übung statt. In dem Szenario einer „Energiekrise“ und den dadurch entstehenden Einschränkungen in der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung ist es das Ziel dieser Übung, die Zusammenarbeit zwischen der Landespolizeidirektion Wien und dem Militärkommando Wien weiter zu verbessern.

Medientermin:

Um der Öffentlichkeit etwas Einblick in das Übungsgeschehen zu geben, findet am 30. November 2022, um 09:30 Uhr, in Wien 10, Am Johannesberg 1, auf dem Gelände der Austrian Power Grid eine Informationsveranstaltung statt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden ersucht, sich zu diesem Film- und Fototermin bis 29. November 2022, unter:

wien-presse@polizei.gv.at anzumelden. Eine Teilnahme ist nur nach vorhergehender Anmeldung möglich.

