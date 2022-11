Liminal BioSciences gibt die Durchführung einer außerordentlichen Versammlung der Anteilseigner bekannt

Laval, Qc und Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen") gab bekannt, dass es am 20. Januar 2023 eine virtuelle Sonderversammlung der Anteilseigner abhalten wird, um die Zustimmung zur Änderung der Satzung des Unternehmens einzuholen, wonach eine Konsolidierung aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien") auf der Grundlage eines Konsolidierungsverhältnisses von zehn (10) Stammaktien vor der Konsolidierung für eine (1) Stammaktie nach der Konsolidierung (die „Aktienkonsolidierung") mit Wirksamwerden nach dem Ermessen des Vorstands der Gesellschaft durchgeführt werden kann, vorausgesetzt, dass der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Aktienkonsolidierung vor dem 31. Dezember 2023 liegt. Wenn die Anteilseigner der Gesellschaft zustimmen, wird die Aktienkonsolidierung voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Die Aktienkonsolidierung soll in erster Linie dazu dienen, dass das Unternehmen die Anforderungen für eine fortgesetzte Börsennotierung an der Nasdaq erfüllt, insbesondere die Anforderung, dass die Stammaktien einen Mindestpreis von 1,00 USD pro Aktie aufweisen müssen (die „Mindestgebotspreisanforderung"). Wie bereits bekannt gegeben, wurde das Unternehmen am 4. März 2022 über die Nichteinhaltung der Mindestgebotspreisanforderung informiert. Im Zusammenhang mit der zuvor angekündigten Übertragung des Handels der Stammaktien vom Nasdaq Global Market auf den Nasdaq Capital Market wurde Liminal BioSciences eine zweite Frist von 180 Kalendertagen oder bis zum 27. Februar 2023 gesetzt, um die Mindestgebotspreisanforderung wieder zu erfüllen. Wenn das Unternehmen die Anforderungen nicht vor diesem Datum wieder erfüllt, werden die Stammaktien von der Nasdaq gestrichen. Das Unternehmen hat jedoch die Möglichkeit, eine Anhörung zu beantragen, um die Entscheidung über die Streichung von der Nasdaq anzufechten und zusätzliche Zeit zu beantragen, um die Mindestgebotspreisanforderung wieder zu erfüllen.

Unter der Annahme, dass sich das ausgegebene Kapital des Unternehmens nicht weiter verändert, wird erwartet, dass sich die vor der Aktienkonsolidierung ausgegebenen und im Umlauf befindlichen 31.042.560 Stammaktien nach Abschluss der Aktienkonsolidierung auf etwa 3.104.256 Stammaktien reduzieren werden, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von Anpassungen, die aufgrund der Behandlung von Aktienbruchteilen erforderlich sind. Die genaue Anzahl der nach der Aktienkonsolidierung im Umlauf befindlichen Stammaktien wird je nach dem Wegfall von Aktienbruchteilen variieren. Bei der Aktienkonsolidierung werden keine Bruchteile von Stammaktien ausgegeben, und alle Bruchteile von Stammaktien nach der Konsolidierung werden entweder von der Gesellschaft gekauft oder auf der Grundlage eines von der Gesellschaft festzulegenden Schwellenwerts aufgerundet, der in der an die Anteilseigner versendeten und auf www.SEDAR.com und www.sec.gov hinterlegten Vollmachtserklärung (das „Rundschreiben") detailliert angegeben wird.

Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Aktienkonsolidierung auf die prozentualen Beteiligungen der Anteilseigner oder die anteiligen Stimmrechte auswirkt, mit Ausnahme von geringfügigen Änderungen aufgrund der Behandlung von Aktienspitzen. Darüber hinaus würde die Aktienkonsolidierung die Gesamtzahl der Stammaktien, die Liminal BioSciences ausgeben darf, nicht verringern. Der Vorstand von Liminal BioSciences behält sich das Recht vor, die Aktienkonsolidierung nicht fortzusetzen, wenn er feststellt, dass die Durchführung der Aktienkonsolidierung nicht mehr im besten Interesse des Unternehmens liegt.

Weitere Informationen zur außerordentlichen Versammlung und zur Aktienkonsolidierung, einschließlich eines Rundschreibens, werden den Anteilseignern zugesandt und auf www.SEDAR.com und www.sec.gov veröffentlicht.

Wichtige Zusatzinformationen für Aktionäre

Diese Mitteilung in dieser Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung dar. Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Aktienkonsolidierung wird Liminal BioSciences voraussichtlich ein Stimmrechtszirkular an die Aktionäre von Liminal BioSciences senden. Das Stimmrechtszirkular wird auf SEDAR und EDGAR veröffentlicht werden. Den Aktionären wird dringend empfohlen, die Stimmrechtsvollmacht (einschließlich etwaiger Änderungen oder Ergänzungen) und andere auf SEDAR und EDGAR hinterlegte Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, sobald sie verfügbar sind, da sie wichtige Informationen über Liminal BioSciences und die vorgeschlagene Aktienkonsolidierung enthalten.

Liminal BioSciences und seine Direktoren und leitenden Angestellten sowie andere Personen können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Kontext der Aktienkonsolidierung angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Liminal BioSciences werden im Stimmrechtsprospekt von Liminal BioSciences verfügbar sein, der auf www.SEDAR.com und www.sec.gov veröffentlicht wird.

Informationen zu Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung neuartiger niedermolekularer Therapeutika für Patienten mit entzündlichen, fibrotischen sowie Stoffwechselkrankheiten konzentriert, wobei wir unsere Wirkstoffforschungsplattform und einen datengesteuerten Ansatz nutzen. Das Unternehmen entwickelt derzeit GPR84-Antagonisten und OXER1-Antagonisten. Zusätzlich zu diesen Programmen prüft das Unternehmen weiterhin andere Entwicklungsmöglichkeiten, um seine Pipeline zu erweitern.

Liminal BioSciences ist in Kanada und im Vereinigten Königreich tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen erkennbar. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Worte „antizipieren", „erwarten", „suggerieren", „planen", „glauben", „beabsichtigen", „schätzen", „anvisieren", „projizieren", „sollten", „könnten", „würden", „möglicherweise", „werden", „prognostizieren" und anderer ähnlicher Ausdrücke, dienen dazu, zukunftsorientierte Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über: die Auswirkungen der Aktienkonsolidierung auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Mindestgebotspreisanforderung wieder zu erfüllen; die Zustimmung der Aktionäre von Liminal BioSciences zur Aktienkonsolidierung; die Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien nach Durchführung der Aktienkonsolidierung; den Zeitplan und die Auswirkungen der Aktienkonsolidierung; die Weiterentwicklung der Produktkandidaten von Liminal BioSciences und die mögliche Entwicklung der Forschungs- und Entwicklungsprogramme des Unternehmens. Diese Aussagen sind „zukunftsorientiert", da sie auf unseren derzeitigen Erwartungen bezüglich der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen beruhen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, wenn bekannte oder unbekannte Risiken unser Geschäft oder die Aktienkonsolidierung beeinträchtigen oder wenn sich unsere Prognosen oder Annahmen als unzutreffend erweisen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen oder prognostizierten abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: dem Risiko, dass die Aktionäre von Liminal BioSciences der Aktienkonsolidierung nicht zustimmen, dass die Aktienkonsolidierung nicht zu einem nachhaltigen Anstieg des Börsenkurses der Stammaktien für den Mindestzeitraum führt, der erforderlich ist, damit Liminal BioSciences die Mindestgebotspreisanforderung erfüllen kann; der Fähigkeit des Unternehmens, Produktkandidaten zu entwickeln, herzustellen und erfolgreich zu vermarkten, falls dies jemals der Fall sein sollte; und allgemeinen Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen. Eine detailliertere Bewertung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von unseren derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den Einreichungen und Berichten, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 20-F für das Jahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021, sowie in anderen Einreichungen und Berichten, die Liminal Biosciences gelegentlich einreicht. Aufgrund solcher Risiken können wir nicht garantieren, dass eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird. Bestehende und potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen und Schätzungen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, selbst wenn neue Informationen aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen verfügbar werden, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen und -vorschriften verlangt.

Unternehmenskontakt, Shrinal Inamdar, Associate Director, Investor Relations and Communications, s.inamdar @ liminalbiosciences.com, +1 450.781.0115; Medienkontakt, Kaitlin Gallagher, kgallagher @ berrypr.com, +1 212.253.8881

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/liminal-biosciences-gibt-die-durchfuhrung-einer-auWerordentlichen-versammlung-der-anteilseigner-bekannt-301687499.html