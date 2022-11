TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 28. November 2022, von Manfred Mitterwachauer: "Wo bleibt die Task-Force Armut?"

Innsbruck (OTS) - Der Armutsbericht für Tirol deckt – zum x-ten Mal – auf, wie viele Menschen selbst in einem Wohlstandsland um ihr Überleben kämpfen. Teuerungs- und Energiekrise noch gar nicht eingerechnet. Ein Teuerungsrat alleine wird’s nicht richten.









Zählen Sie Ihren Freundes- und Bekanntenkreis durch: Statistisch gesehen steht jeder Siebte bis Achte in Tirol an der Schwelle zur Armutsgefährdung. Das belegt der jüngste Armutsbericht des Landes für den Untersuchungszeitraum 2019 bis 2021. Es ist dies nicht der erste derartige Bericht. Und er stellt dem Land erneut kein gutes Zeugnis aus. Weil die Armuts-Kurve nach einem Rückgang in den vergangenen Jahren wieder nach oben zeigt. Und das in einem Zeitraum, der zwar von der Corona-Pandemie geprägt, in welchem aber von den nunmehr explodierenden Energie- und Alltagskosten noch keine Rede war. Einmalzahlungen, Gießkannenprinzip und ein Teuerungsrat werden für ein nachhaltiges Gegensteuern nicht ausreichen.

Armut ist schon lange nicht mehr eine den Erwerbslosen in unserer Gesellschaft exklusiv vorbehaltene Bürde. Nahezu sieben Prozent aller Vollzeitbeschäftigten in Tirol gelten als „Working Poor“, rund 25.900 aller hierzulande Erwerbstätigen haben im Schnitt nur ein Jahreshaushaltseinkommen von etwas über 10.500 Euro zur Verfügung. Man muss nicht Ex-Arbeiterkammer-Präsident Fritz Dinkhauser zitieren, dass hier das Einkommen längst nicht mehr für das Auskommen langt.

Mit verheißungsvollen Rezepten ist die Politik stets schnell, wird die Armut vor den Vorhang geholt. Da werden dann Impuls- und Sozialpakete versprochen und parteiübergreifend der Satz vom „Wir lassen niemanden zurück“ aus der Phrasenkiste namens „Weckruf“ geholt. Dass es an schier nicht mehr zu überblickenden Einzelhilfsmaßnahmen nicht mangelt, hat die Corona-Pandemie und nun auch die Teuerungskrise bundauf und landab gezeigt. Schnelle Hilfen, die freilich auch helfen. Die Antwort auf die Frage „wie lange“ bleibt regelmäßig unbeantwortet.

Wo bleibt also die Wiederaufnahme der von (rechts-)konservativen Kreisen stets abgeblockten Debatte über ein Grundeinkommen, gar ein bedingungsloses? War die ÖVP im Juli unter Ex-LH Günther Platter noch recht schnell mit der Gründung einer „Task-Force Migration“, so fehlt von einer „Task-Force Armut“ seit Jahren jede Spur. Der von LH Anton Mattle (VP) eingerichtete Teuerungsrat ist nett, lindert aber höchstens die Auswirkungen von Armut, deren Ursachen bekämpfen kann er nicht. Und Neo-Soziallandesrätin Eva Pawlata (SP) muss nicht erst lange die Mindestsicherung evaluieren lassen – dass die Wohnkosten-Richtsätze viel zu niedrig sind, ist landhausintern längst aktenkundig.

Schwarz-Rot will laut Regierungsprogramm „Armut in unserem Bundesland verhindern“. Der Armutsbericht listet Mattle und LHStv. Georg Dornauer (SP) 100.817 Armutsgefährdete als Grund auf, vom Reden endlich ins Tun zu kommen.



Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com