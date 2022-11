ACHTUNG! Pressekonferenz verschoben: Neue Studie zu Cyber-Gewalt gegen Frauen

Krankheitsbedingt muss die morgige Pressekonferenz verschoben werden. Ein neuer Termin folgt.

Wien (OTS) - Die für morgen, 28.11.2022, um 10.00 Uhr geplante Pressekonferenz an der FH Campus Wien mit Alma Zadić, Bundesministerin für Justiz, Susanne Raab, Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien, Magdalena Habringer, Forscherin an der FH Campus Wien, Andrea Hoyer-Neuhold und Sandra Messner, beide Sozialforscherinnen am ZSW, muss aufgrund von Krankheit verschoben werden.

Über den neuen Termin werden wir zeitgerecht informieren.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Pesl, MA

FH Campus Wien

Unternehmenskommunikation

Favoritenstraße 226, 1100 Wien

T: +43 1 606 68 77- 6425

katharina.pesl @ fh-campuswien.ac.at

www.fh-campuswien.ac.at