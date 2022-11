NEUER TERMIN: AK PK 30.11. (statt 28.11.): Sicherheit am Arbeitsplatz: Schutz vor sexueller Belästigung stärken!

Auswertung der Beratungs- und Rechtsschutzfälle der AK Wien 2017 bis 2022

Wien (OTS) - 27 Prozent der Frauen sagen laut Statistik Austria, sie haben sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Sicherheit am Arbeitsplatz heißt auch Schutz vor sexueller Belästigung. Doch eine aktuelle Auswertung der Beratungs- und Vertretungsfälle der Arbeiterkammer Wien deutet darauf hin, dass zu viele Arbeitgeber ihrer Verpflichtung zur Schaffung einer sicheren Arbeitsumgebung nicht ausreichend nachkommen.

Die #MeToo-Bewegung hat einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und Sensibilisierung weltweit im Kampf gegen sexuelle Belästigung geleistet. Die Debatte hat viele Betroffene dazu ermutigt Vorfälle aufzuzeigen. Seit der #MeToo-Bewegung ist auch ein Anstieg der Beratungen in der Arbeiterkammer zu bemerken. Sowohl Betroffene als auch deren Kolleg:innen und Betriebsräte zogen Erkundigungen zu diesem Thema ein bzw. suchten Vertretung und Beratung in konkreten Fällen.

