„Militär des Jahres 2022“: Bundesheer würdigt herausragende Leistungen

Wien (OTS) - Mit der Auszeichnung „Militär des Jahres 2022“ würdigt das Österreichische Bundesheer Soldatinnen und Soldaten, zivile Bedienstete sowie Dienststellen des Heeres für besondere Leistungen im Jahr 2022. Anhand unterschiedlicher Beurteilungskriterien wie Professionalität, Leistungswillen, Zivilcourage oder Ideenreichtum wurden aus zahlreichen Nominierten in den Kategorien „Rekrut des Jahres“, „Zivilbediensteter des Jahres“, „Einheit des Jahres“ und „Soldat/Soldatin des Jahres“ jeweils ein Sieger gekürt. Darüber hinaus werden fünf Special Awards vergeben. Die Online-Präsentation der Gewinner startet mit 28. November 2022.

"Unsere Bediensteten erbringen jedes Jahr – im In- und Ausland – herausragende Leistungen und viele von ihnen würden diesen Award verdienen, doch es ist wie im Sport, es kann in jeder Kategorie nur einen Sieger geben. Ich möchte mich bei allen Nominierten und Siegern für ihren Einsatz und ihr hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein bedanken. Sie haben alle Großartiges im Bundesheer und für Österreichs Bevölkerung geleistet", gratuliert Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Präsentation online

Ab 28. November 2022 präsentiert das Bundesheer auf www.bundesheer.at und den Sozialen Medien des Bundesheeres Nominierte, die Gewinner und die Gewinnerin in Form von Videoclips mit Siegerportraits.

Online-Sendeplan:

28. November 2022: „Rekrut des Jahres“, Laudator ist Generalmajor Hermann Kaponig, Kommandant der Cyberkräfte

29. November 2022: „Zivilbediensteter des Jahres“, Laudator ist General Rudolf Striedinger, Chef des Generalstabs

30. November 2022: „Einheit des Jahres“, Laudator ist Generalmajor Martin Dorfer, Kommandant der Landstreitkräfte

1. Dezember 2022: „Special Award“: Laudator ist ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz, Übergabe der Awards durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

2. Dezember 2022: „Soldat/Soldatin des Jahres“, Laudatorin ist Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

