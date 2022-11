Wie im siebten Himmel: Emma verwandelt eine Riesenradkabine in ein Schlafzimmer

Wien (ots/PRNewswire) - Schweben Sie an diesem Wochenende auf Cloud Nine, mit einer kostenlosen Fahrt in der speziellen Schlafkabine von Emma auf dem Wiener Riesenrad, die ab heute bis Sonntag verfügbar ist. Das Riesenrad im Wiener Prater wurde 1897 eröffnet, um den 50. Jahrestag der Thronbesteigung von Kaiser Franz Josef I. zu feiern, womit es das weltweit älteste Riesenrad ist, das noch in Betrieb ist. In der liebevoll dekorierten Kabine von Emma – The Sleep Company können Fahrgäste von einem Bett aus einen Ausblick auf Wien genießen, unter einem Baldachin aus Lichterketten, Wattewölkchen und Traumfängern. Mit der Cloud-Nine-Erfahrung erweckt Emma die Idee, in flauschigen Wolken zu träumen, zum Leben – und alle Besucher sind herzlich dazu eingeladen, dies selbst zu erleben.

Emma vergibt an diesem Wochenende kostenlose Fahrten in seiner Cloud-Nine-Kabine, mehr als 60 Meter über der österreichischen Hauptstadt.

Besucher haben die Möglichkeit, von einem gemütlichen Bett aus einen spektakulären Blick über Wien zu genießen.

Um zu den Ersten zu gehören, die in der Emma-Kabine „Cloud Nine" träumen können, kamen bereits um 9:00 Uhr Ortszeit zahlreiche Besucher zum Wiener Riesenrad im Prater. Kathi D. war bei der ersten Fahrt dabei und war begeistert: „Eine Fahrt auf dem Riesenrad ist zu dieser Jahreszeit immer ein besonderes Erlebnis. Einen Blick auf den festlich dekorierten Prater zu haben, während man auf Cloud Nine schwebt, war ein außergewöhnliches Erlebnis."

Wie: Besuchen Sie einfach den Emma Corner am Wiener Riesenrad und nennen Sie das Kennwort „Floating on Cloud Nine with Emma", um eine kostenlose Fahrt in der Cloud-Nine-Kabine zu erhalten.

Wann: 24. bis 27. November 2022, täglich von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr.

Wo: Emma Corner am Wiener Riesenrad, gegenüber dem Ticketbüro, Riesenrad 1, 1020 Wien, Österreich.

Weitere Bilder finden Sie hier.

Foto – htt ps://mma.prnewswire.com/media/1955664/Emma_Sleep_GmbH_Bearbeitet.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wie-im-siebten-himmel-emma-verwandelt-eine-riesenradkabine-in-ein-schlafzimmer-301687447.html

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie von: media @ emma-sleep.com