„50 Stunden für 50 Jahre LICHT INS DUNKEL“ – ORF-Radios sammelten erfolgreich

HörerInnen konnten sich bei den dritten gemeinsamen Musikwunschtagen der ORF-Landesstudios wieder ihre Lieblingssongs wünschen

Wien (OTS) - Bereits zum dritten Mal fanden die Musikwunschtage zugunsten von LICHT INS DUNKEL statt. Im Rahmen des 50. Jubiläums von Österreichs größter Spendeninitiative wurde die Laufzeit der Musikwunschtage passenderweise auf 50 Stunden ausgedehnt. Die Hörerinnen und Hörer konnten sich vom Donnerstag, dem 24. November, bis zum Samstag, den 26. November 2022, für eine Spende über das A1-Spendentelefon ihre Lieblingstitel wünschen. Mit den gesammelten Spenden werden wieder Hilfsprojekte in allen Bundesländern, Familien in Not und Menschen mit Behinderung unterstützt.

Insgesamt kam im Rahmen der Musikwunschtage der ORF-Radios eine Spendensumme von 568.546,16 Euro durch zugesagte Firmen- und Privatspenden zustande. Im 50. Jubiläumsjahr von LICHT INS DUNKEL werden alle Spenden bis 24. Dezember von der Bundesregierung verdoppelt.

ORF-Landesstudios bedanken sich für erfolgreiche Musikwunschtage im 50. Jubiläumsjahr

Ursula Hofmeister, Programmchefin von Radio Burgenland: „Menschlichkeit, Herzenswärme und Hilfsbereitschaft beweisen unsere Hörerinnen und Hörer jedes Jahr während dieser besonderen Aktion. Je größer die Not ist, umso mehr Platz muss es für großzügige Hilfe geben. Dass wir heuer 50 Stunden lang, rund um die Uhr Musikwünsche erfüllen und dabei Menschen in Not helfen dürfen, empfinden wir als große Ehre, als Privileg und auch Verpflichtung. Ich bin überzeugt, dass uns die Burgenländerinnen und Burgenländer wieder mit ihrem großen Herz verblüffen werden.“

Karin Bernhard, Landesdirektorin des ORF Kärnten: „Die Spendenbereitschaft in Kärnten ist trotz der schwierigen Zeit ungebrochen. Das haben die Kärntnerinnen und Kärntner bei den LICHT INS DUNKEL-Musikwunschtagen einmal mehr bewiesen. Musik verbindet die Menschen. Es war uns eine Freude, die Musikwünsche zu erfüllen und am Leben unserer Hörerinnen und Hörer teilzuhaben. Außergewöhnliche Tage für uns alle! Ich möchte mich bei meinem Team sowie bei den Spenderinnen und Spendern für die Hilfsbereitschaft herzlichst bedanken.“

Robert Ziegler, Landesdirektor des ORF Niederösterreich: „Einmal mehr haben die Hörerinnen und Hörer gezeigt, wie sehr sie sich LICHT INS DUNKEL und nicht zuletzt auch ihrem Landesstudio verbunden fühlen. Mein Dank gilt den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, die so fleißig gespendet haben und damit zeigen, dass sie ein Herz für all jene haben, die Unterstützung brauchen.“

Klaus Obereder, Landesdirektor des ORF Oberösterreich: „Dieses Jahr stellt viele Menschen in Oberösterreich vor ganz besondere Herausforderungen. Gerade auch deshalb ist jeder Euro, der heuer von den Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher gespendet worden ist, ein großes Geschenk und ein herzerwärmendes Zeichen der Solidarität und des Miteinanders. Den Advent einzuläuten mit einem ganz besonderen Radioprogramm, mit 50 Stunden für LICHT INS DUNKEL, mit 50 Stunden Musikwünschen unserer Hörerinnen und Hörer, mit vielen sehr emotionalen Geschichten und einer beachtlichen Spendensumme, erfüllt uns mit Dankbarkeit und Stolz.“

Christopher Pöhl, Programmchef von Radio Salzburg: „Für das gesamte Team von Radio Salzburg waren es mehr als zwei außergewöhnliche Tage mit unseren Hörerinnen und Hörern. 50 Stunden lang haben wir die vielfältigsten Wünsche erfüllt und gemeinsam nicht nur ein spannendes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, sondern durch die Spendenbereitschaft LICHT INS DUNKEL im Jubiläumsjahr großzügig unterstützt. Dafür und bei meinem Team bedanke ich mich recht herzlich und wünsche allen eine gute Zeit mit positiven Gedanken für- und miteinander.“

Sigrid Hroch, Programmchefin von Radio Steiermark: „50 Stunden für LICHT INS DUNKEL live auf Radio Steiermark und im Video-Stream auf steiermark.ORF.at – das war auch für uns etwas ganz Besonderes! Unser gesamtes Landesstudio-Team war mit viel Begeisterung dabei. Vielen Dank an alle Mitwirkenden, die vielen Unterstützer/innen der Aktion sowie an die steirischen Künstler/innen, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt haben. Und vor allem ein ganz großes Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer für die überwältigende Spendenbereitschaft und den starken Zusammenhalt in der Steiermark!“

Timo Abel-Benini, Programmchef von Radio Tirol: „Berührende Geschichten, fröhliche Anruferinnen und Anrufer und ganz viel Herz: 50 Stunden Radioprogramm gemeinsam mit unseren Hörerinnen und Hörern gestalten zu können war spannend, traurig, lustig, aber vor allem eine ganz große Freude! Dass dabei eine so beeindruckende Summe für den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds zusammengekommen ist, zeigt, wie stark die Tirolerinnen und Tiroler ‚zammheb’n‘, auch in fordernden Zeiten. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Bei den Spenderinnen und Spendern, aber natürlich auch beim ganzen Team!“

Markus Klement, Landesdirektor des ORF Vorarlberg: „Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben auch zum 50-Jahr-Jubiläum von LICHT INS DUNKEL erneut ihre Solidarität bewiesen. Durch die unglaubliche Spendenbereitschaft ist eine fantastische Geburtstagssumme zusammengekommen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die ihr Herz geöffnet haben und mit ihrem Engagement zu diesem gemeinsamen Erfolg für die gute Sache beigetragen haben.“

Jasmin Dolati, Programmchefin von Radio Wien: „Trotz der schwierigen Lage ist die Solidarität und Herzlichkeit der Menschen ungebrochen. Die Radio-Wien-Hörerinnen und -Hörer haben auch heuer nicht nur ihr Geldbörsl geöffnet, sondern auch ihr Herz. Wir wissen diese Offenheit sehr zu schätzen und als Radio-Wien-Programmchefin möchte ich allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Danke sagen. Danke für das unermüdliche Engagement auch meinem Team und allen, die am LICHT INS DUNKEL-Projekt arbeiten. Es ist schön zu sehen und zu hören, wie sich alles ineinanderfügt und am Ende ein wunderbares und sehr berührendes Programm entsteht. Von Menschen für Menschen.“

Alle Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at

Während des ganzen Jahres kann unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 durch Anruf oder SMS gespendet werden sowie online auf lichtinsdunkel.ORF.at oder auf Facebook über den Kanal von LICHT INS DUNKEL. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.

