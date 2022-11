ORF-„Pressestunde“ mit Andreas Huss, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)

Am 27. November um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Immer mehr österreichische Spitäler klagen über überlastetes Personal, fehlende Pflegekräfte und gesperrte Betten. Im niedergelassenen Bereich fehlen Kassenordinationen, Patientinnen und Patienten müssen mancherorts lange Wartezeiten oder hohe Kosten in Kauf nehmen.

Worin sieht ÖGK-Vorsitzender Andreas Huss den Grund für diese Mängel? Was ist zu tun, um die ärztliche Versorgung, vor allem im ländlichen Raum, sicherzustellen? Kann unser Gesundheitssystem neben der Pandemie auch die Betreuung von Long-Covid-Betroffenen und eine eventuell drohende Grippewelle bewältigen? Welche Reformen braucht es im Pflegebereich? Muss die Finanzierung des Gesundheitssektors generell neu aufgestellt werden?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 27. November 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Gerold Riedmann

„Vorarlberger Nachrichten“

und

Claudia Dannhauser

ORF

