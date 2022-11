AVISO – 28. November, 10.30 Uhr: PK mit SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Drobits und Geschäftsführer der Schuldnerberatung Mitterlehner

Thema der Pressekonferenz: „Teuerungsspirale dreht sich unvermindert weiter – Die Schuldenwelle rollt an“

Wien (OTS/SK) - Immer mehr Haushalte geraten wegen der Teuerung in finanzielle Nöte. Am Montag, dem 28. November 2022 um 10.30 Uhr, laden SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Mag. Christian Drobits und Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH Mag. Clemens Mitterlehner zur Pressekonferenz „Teuerungsspirale dreht sich unvermindert weiter – Die Schuldenwelle rollt an“ in den SPÖ-Parlamentsklub, um Vorschläge zu präsentieren, mit denen dieser Entwicklung vorgebeugt werden kann und Schuldner*innen nicht in der Schuldenfalle gefangen bleiben.

Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: facebook.com/sozialdemokratie/live

Zeit: Montag, 28. November 2022, 10.30 Uhr

Ort: SPÖ-Parlamentsklub, Klubsitzungssaal, 2. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien

