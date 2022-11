GRÜNE – TERMINE

Vom 28. November bis 4. Dezember 2022

Montag, 28. November

9 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler lädt gemeinsam mit Arbeitsminister Martin Kocher, Professor Karl Steininger (Uni Graz) und Professor Andreas Novy (WU Wien) zur Pressekonferenz zum Report „Strukturen für ein klimafreundliches Leben“ des Austrian Panel on Climate Change ein. Ort: Klimaschutzministerium, Pressezentrum, 8. Stock, Radetzkystraße 2, 1030 Wien.

10 Uhr: Justizministerin Alma Zadić lädt gemeinsam mit Frauenministerin Susanne Raab, Magdalena Habringer (Forscherin an der FH Campus Wien), Andrea Hoyer-Neuhold (Sozialforscherin am ZSW) und Sandra Messner (Sozialforscherin am ZSW) zur Pressekonferenz zur Präsentation der Studie "(K)ein Raum. Cyber-Gewalt gegen Frauen in (Ex-)Beziehungen". Ort: FH Campus Wien, Raum B.E.02, Favoritenstraße 226, 1100 Wien.

18:00 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am Österreichischen Umweltjournalismus-Preis teil. Ort: Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien.

Dienstag, 29. November

10 Uhr: Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport nimmt am Rat für Kultur und Sport in Brüssel teil.

18 Uhr: Justizministerin Alma Zadić nimmt gemeinsam mit Isabel Haider (Kriminologin), Yvonne Widler (Autorin von „Heimat bist du toter Töchter“) und Nikolaus Tsekas (Leiter der NEUSTART-Beratungsstelle für Gewaltprävention in Wien 1.) an der Podiumsdiskussion „Land der toten Töchter: Was es braucht, um die Gewaltspirale zu durchbrechen“ unter der Moderation der Journalistin Raphaela Scharf teil. Ort: IG Architektur, Gumpendorfer Straße 63 B, 1060 Wien.

