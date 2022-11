Aviso: Auf zur nächsten COP – ein Naturschutz-Pakt nach dem Vorbild des Pariser Klimavertrags?

Online-Pressekonferenz am Freitag, 2. Dezember: WWF präsentiert Forderungen an Weltnaturkonferenz und zeigt Handlungsbedarf in Österreich

Wien (OTS) - Nach der Klimakonferenz COP27 steht die nächste “COP” bevor: Auf der Weltnaturkonferenz COP15 in Montréal, Kanada, wird vom 7. bis 19. Dezember ein neuer globaler Pakt für die biologische Vielfalt ausgehandelt. Ziel ist es, das Artensterben und den Verlust von Ökosystemen bis 2030 zu stoppen und umzukehren. Denn die Bilanz ist fatal: Die im Rahmen des WWF Living Planet Report untersuchten Bestände wildlebender Arten sind seit 1970 im Schnitt um 69 Prozent eingebrochen. Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist zentral für ein stabiles Klima und das Fortbestehen menschlicher Lebensgrundlagen. Aus Sicht des WWF braucht es daher einen globalen Naturschutz-Pakt nach dem Vorbild des Pariser Klimaabkommens, um das dramatische Artensterben zu stoppen.



Wie sind die Erfolgsaussichten in Montreal? Wie muss ein wirksames Abkommen aussehen – und woran könnte es scheitern? Und was muss ganz konkret in Österreich passieren, um die auch hierzulande immer stärker unter Druck stehende biologische Vielfalt zu retten? Diese Fragen wollen wir in einer Pressekonferenz beantworten und ein Positionspapier zur Biodiversität in Österreich präsentieren.

Wann: Freitag, 2. Dezember 2022 um 9:30 Uhr

Wo: Online via Zoom (Bitte um Registrierung unter diesem Link)

Ihre Gesprächspartner:innen:

Karim Ben Romdhane , WWF-Experte für internationalen Artenschutz, Mitglied der österreichischen Delegation bei der COP15 in Montreal

, WWF-Experte für internationalen Artenschutz, Mitglied der österreichischen Delegation bei der COP15 in Montreal Julia Balasch , Mitglied des WWF-Jugendnetzwerks Generation Earth, Jugendvertreterin des ÖKOBÜRO in der Nationalen Biodiversitätskommission und Jugenddelegierte bei der COP15 in Montreal

, Mitglied des WWF-Jugendnetzwerks Generation Earth, Jugendvertreterin des ÖKOBÜRO in der Nationalen Biodiversitätskommission und Jugenddelegierte bei der COP15 in Montreal Arno Aschauer, Leiter Arten und Lebensräume beim WWF Österreich, Vertreter des WWF in der Nationalen Biodiversitätskommission

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Nikolai Moser, Leiter Kommunikation WWF Österreich

+43 664 883 92 489, nikolai.moser @ wwf.at