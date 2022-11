SPÖ-Termine von 28. November bis 4. Dezember 2022

Wien (OTS/SK) - MITTWOCH, 30. November 2022:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 1. Dezember 2022:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Ausschuss für Gleichstellung und Nichtdiskriminierung der parlamentarischen Versammlung des Europarats in Paris teil.

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

10.00 Uhr Die Präsidentin des Bundesrates Korinna Schumann, die Zweite Präsidentin des Nationalrates Doris Bures und die Aids Hilfe Wien laden gemeinsam anlässlich des Welt-AIDS-Tages 2022 zur Veranstaltung „Lust auf Reden - Gemeinsam für sexuelle Gesundheit“. Anmeldung erforderlich unter https://tinyurl.com/2t55k8cc (Palais Epstein).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hegemonien und Allianzen“, kuratiert von Walter Posch, sprechen Florian Schwarz und Hessam Habibi Doroh zum Thema „Between greater Khorasan and the Khorasan Province - The continuity of Greater Khorasan in the social identity of Iranian Sunnis in Khorasan province“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2wmdxry8 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 2. Dezember 2022:

10.30 Uhr Unter dem Titel „Kommunalpolitik und Parlament im Dialog“ laden der SPÖ-Parlamentsklub und GVV-Österreich zur Bürgermeister*innenkonferenz zu einem Austausch mit Bürgermeister*innen über aktuelle Herausforderungen in der Kommunalpolitik. Unter anderem mit: SPÖ-Klub- und -Parteivorsitzender Dr.in Pamela Rendi-Wagner, LH-Stv. und NÖ Landesparteivorsitzendem Franz Schnabl, LR und OÖ Landesparteivorsitzendem Mag. Michael Linder, SPÖ-Kommunalsprecher und GVV-Bundesvorsitzendem Andreas Kollross, SPÖ-Frauensprecherin und Bundesfrauenvorsitzender Eva-Maria Holzleitner (Festsaal der Marktgemeinde Pottendorf, Alte Spinnerei 1, 2486 Pottendorf).

