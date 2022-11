Neues Mitarbeiter:innen-Hotel Schaf-Alm Dahoam in Schladming feierlich eröffnet

Mit dem Start der heurigen Wintersaison auf der Planai, beginnt für die rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schaf-Alm ein neues Kapitel der Wertschätzung.

Für uns ist das ‚Dahoam‘ ein echtes Herzensprojekt. Wir glauben daran, dass unsere Mitarbeiter:innen unser größtes und wertvollstes Kapital sind. Unsere Herde, wenn man so will. Aus diesem Grund wollen wir ihnen gleich wie unseren Gästen entgegenkommen. Mit echter Wertschätzung und demselben Respekt. Reinhard Schütter 1/3

Mir ist das Wohlfühlen unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon immer ein großes Anliegen. Wir alle brauchen einen Ausgleich von der Arbeit. Und ein echtes Dahoam – und genau das können wir ihnen jetzt endlich bieten. Darüber freue ich mich als Hausherren ganz besonders. Bernadette Schütter 2/3

Unsere Mitarbeiter:innen arbeiten in der Winter- und Sommersaison auf Hochtouren – da sind wir froh, ihnen künftig einen Oase des Ausgleichs bieten zu können. Wir sind uns sicher, dass sich die Investition von rund 5,2 Millionen Euro für unser Team und uns mehr als lohnen wird. Heinz Schütter 3/3

Schladming (OTS) -

Die beiden Gastronomen Heinz und Reinhard Schütter setzen damit ein klares Zeichen der Wertschätzung für ihre rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Zuge der Eröffnung überreichten sie den symbolischen Schlüssel an Bernadette Schütter, die als gute Seele des Hauses künftig für das Dahoam sorgen wird.

Keine Unterbringung, sondern ein echtes Zuhause.

Mit dieser Vision starteten die Brüder Heinz und Reinhard Schütter im Mai 2022 die Realisierung eines neuen Mitarbeiter-Hauses in Schladming. Nur 6 Monate später finden im ‚Schaf-Alm Dahoam‘ ab Ende November rund 50 Mitarbeiter:innen ein Zuhause zum Woll-Fühlen (ganz nach dem Slogan der Schafalm) auf Zeit und können in den ansprechenden Wohnräumen Auszeit und Kraft für ihren Arbeitsalltag tanken.

Insgesamt wurden 13 barrierefreie Doppel-Appartements mit hochwertigen Holzfenstern, moderner Küche und Badezimmer, sowie 23 Doppelzimmer zur Einzelnutzung eingerichtet. Alle mit eigenem Balkon. Zusätzlich gibt es einen großzügigen Team-Aufenthaltsbereich, in dem unter anderem ein Fitness- und Yoga-Raum, sowie ein großer Ski- und Freizeitkeller inklusive E-Mountainbikes zur Verfügung stehen.

„ Für uns ist das ‚Dahoam‘ ein echtes Herzensprojekt. Wir glauben daran, dass unsere Mitarbeiter:innen unser größtes und wertvollstes Kapital sind. Unsere Herde, wenn man so will. Aus diesem Grund wollen wir ihnen gleich wie unseren Gästen entgegenkommen. Mit echter Wertschätzung und demselben Respekt. “ Reinhard Schütter

Qualität, Herzlichkeit und Gastfreundschaft, gepaart mit Gemütlichkeit – das ist es, wofür die Schaf-Alm seit vielen Jahren steht. Mit dem selben Anspruch wurde nun auch das Mitarbeiter:innen-Hotel errichtet. Und das sieht man nicht nur im großen Ganzen, sondern vor allem in den Details.

„ Mir ist das Wohlfühlen unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon immer ein großes Anliegen. Wir alle brauchen einen Ausgleich von der Arbeit. Und ein echtes Dahoam – und genau das können wir ihnen jetzt endlich bieten. Darüber freue ich mich als Hausherren ganz besonders. “ Bernadette Schütter

Bei der Planung durch GMP-Architektur ZT GmbH in Schladming wurde größter Wert daraufgelegt, dass sich das Haus bestmöglich in die Landschaft einfügt und sich der Optik des Tales anpasst. Gebaut wurde es in moderner Bauweise und unter Einbeziehung heimischer Hölzer wie Fichte und Lärche. Ausschließlich von regionalen Unternehmen, unter der Leitung von GRANIT Bau. In den Innenräumen sorgen Tischlerarbeiten, sowie nachhaltige Designermöbel und weitere Besonderheiten wie Bettwäsche aus Bio-Baumwolle und Holzfaser für eine gemütliche Wohlfühl-Atmosphäre.

Eine Photovoltaik-Anlage in Kombination mit einer Erdwärmepumpe und einer Pellets-Anlage sorgen für nachhaltige Versorgung und eine energiesparende, innovative Heizung.

„ Unsere Mitarbeiter:innen arbeiten in der Winter- und Sommersaison auf Hochtouren – da sind wir froh, ihnen künftig einen Oase des Ausgleichs bieten zu können. Wir sind uns sicher, dass sich die Investition von rund 5,2 Millionen Euro für unser Team und uns mehr als lohnen wird. “ Heinz Schütter

Am Abend des 23. November 2022 wurde das Dahoam, das neue Hotel für das Schaf-Alm-Team, eröffnet.

Nach feierlichen Worten von Bürgermeister Hermann Trinker und dem Abgeordneten zum Nationalrat Karl Schmidhofer eröffneten Heinz und Reinhard Schütter ihre Vision und übergaben das Schaf-Alm Dahoam ihrer Bestimmung. Die ökumenische Segnung wurde von Andreas Lechner (römisch-katholischer Pfarrer) und Gerhard Krömer (evangelischer Pfarrer in Ruhestand) gemeinsam durchgeführt. Danach gab es für die Besucher:innen die Möglichkeit zur Begehung des Gebäudes, sowie zu Gesprächen, Architekt Günther Gallob und Bauleiter Franz Pilz. ORF-Moderator Thomas Mussger führte durch die Eröffnung.

Text und Bilder honorarfrei © Schaf-Alm Dahoam/Christoph Huber

Wintersaison Start auf der Schaf-Alm auf der Planei in Schladming

Öffnungszeiten Winter 2022/23

ab 2. Dezember 2022

täglich von 9-17 Uhr

Abendveranstaltungen sind jederzeit auf Anfrage möglich!

Datum: 02.12.2022

Ort: Schafalm/Planai

Schladming, Österreich

Url: https://www.schafalm.at/

Rückfragen & Kontakt:

SCHAF-ALM DAHOAM

Heinz und Reinhard SCHÜTTER

Obere Klaus 357

8970 Schladming

Tel. +43 664 40 54 754, office @ schafalm.at



Presse/Verwaltung SCHAFALM DAHOAM

Bernadette Schütter, +43 664 18 25 845, office @ schafalm.at



Daniela Jäger, Agentur die Jäger, +43 664 45 05 447, d.jaeger @ diejaeger.at