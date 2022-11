HÖRENSWERT: „SEHSCHWÄCHEN ERNST NEHMEN“

Wien (OTS) - Vor Problemen mit dem Sehen verschließen viele im wahrsten Sinn des Wortes die Augen. Denn einen der wichtigsten Sinne nicht mehr voll nutzen zu können, macht Angst. Gewisse Augenerkrankungen sind auch durchaus weit verbreitet. So leiden etwa 14 % der Männer und 24 % der Frauen zwischen 65 und 74 Jahren unter dem so genannten Grauen Star. Und auch der Grüne Star sowie die Makuladegeneration kommen häufig vor.

Wie man diese Erkrankungen erkennt und was man dagegen tun kann, erklärt Ober-arzt Dr. Martin Rubey in der 21. Episode von HÖRENSWERT. Er ist Facharzt für Augenheilkunde und spezialisiert auf Augenchirurgie an der Privatklinik Confraternität.

Zu hören ist diese sowie alle weiteren Podcast-Folgen von HÖRENSWERT unter www.oeggk.at/podcasts sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen!

Wir laden außerdem zum VORTRAG VON OA DR. MARTIN RUBEY

am Dienstag, 13. Dezember 2022, 18:30 Uhr

bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Straße 26/ Eingang Marco-d’Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Der Eintritt ist frei. Nähere Infos und Anmeldung unter www.oeggk.at/veranstaltungen, per Mail unter gesellschaft@oeggk.at oder telefonisch unter T 01 996 80 92.

