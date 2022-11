Festkonzert und Klassenkonzert im Amtshaus Hietzing

Wien (OTS/RK) - Demnächst finden wieder stimmungsvolle Musikabende im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) statt. Am Montag, 28. November, ab 19.30 Uhr, wirken beim Festkonzert mit dem Titel „Zu Ehren der Freundschaft zwischen Hietzing, Habikino und Tamba-no-mori“ die Sopranistin Risako Hiramatsu, der Pianist Eduard Kutrowatz sowie die Moderatorin Margarete Platt mit. Auf dem fein arrangierten Programm stehen Lieder, Walzer plus Arien von Schubert, Strauß, Suppe, Yamada, Nakada, Hayasaka und anderen Tonsetzern. Eintritt: Spenden. Ab 19.00 Uhr ist der Saal offen. Information und Reservierung per E-Mail: reservierung.info.paulownia8@gmail.com.

Mehrere Talente aus der Klavier-Schule PEI (Passion, Energie, Intensität) musizieren beim „Klassenkonzert“ am Dienstag, 29. November, ab 18.00 Uhr, im „Großen Festsaal“ des Amtsgebäudes. Begabte Schüler*innen der aus Taiwan stammenden Pianistin und Musik-Pädagogin Yedda Lin stellen ihr Können unter Beweis. Das Motto der Veranstaltung lautet: „Von Klassik bis Pop, Gesang und Klavier vierhändig“. Der Zutritt ist gratis. Einholung von Auskünften via E-Mail: peiartmusic@gmail.com.

Beide Kultur-Termine werden seitens des Bezirkes unterstützt. Laufend gehen im Amtshaus Hietzing interessante Konzerte über die Bühne. Besucher*innen müssen sich an die geltenden Corona-Richtlinien halten. Weitere Infos: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing) bzw. E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Risako Hiramatsu („Sirene“): www.sirene.at/kuenstler/hiramatsu-risako/

Pianist Eduard Kutrowatz: https://eduard.kutrowatz.art

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse