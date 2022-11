Taborsky/Gorlitzer: Rot-Pink gegen Lebensqualität und für Verkehrschaos

Projekt an der Westeinfahrt behindert Frischluftströme und sorgt für eine weitere Zuspitzung der Verkehrssituation - Rot-Pink lehnt VP-Beschlussantrag ab

Wien (OTS) - Wie bekannt, ist an der Westeinfahrt ein großes Logistikzentrum des Unternehmens Transgourmet geplant. Klar sei, dass der Wirtschaftsstandort Wien gestärkt werden muss. „Der gewählte Standort ist aber für das gegenständliche Vorhaben ungeeignet und das Projekt ist mit schwerwiegenden negativen Auswirkungen verbunden“, so der Penzinger Gemeinderat Hannes Taborsky und der Hietzinger Gemeinderat Michael Gorlitzer.



Fakt ist, dass hier nicht nur eine intransparente Vorgehensweise gewählt wurde, sondern dass dieses Projekt auch eine Behinderung der Frischluftströme sowie eine weitere Zuspitzung der Verkehrssituation der ohnehin schon stark belasteten Westeinfahrt bewirken würde. Auch eine starke Beeinträchtigung der Lebensqualität für Mensch und Tier, vor allem in Bezug auf den angrenzenden Lainzer Tiergarten ist zu erwarten.

In der gestrigen Sitzung des Gemeinderats wurde ein entsprechender Beschlussantrag seitens der Wiener Volkspartei eingebracht, der aber von Rot und Pink abgelehnt worden ist. „Es ist offensichtlich, dass sich die Wiener Regierungsparteien wieder einmal gegen die Interessen der Bevölkerung richten“, so die beiden abschließend.

