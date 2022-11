Austrian Investing Report 2022: Umfrage zu Investitionsgeschehen in Österreich startet

Österreichweite Studie von aaia, aws und AVCO gibt Überblick über vorbörsliches Investitionsgeschehen in Österreich. Die Teilnahme an der Umfrage ist ab sofort möglich.

Wien (OTS) - Wien. Mit dem Angel Investing Report wurde im Jahr 2020 das Investitionsverhalten von Privatinvestor*innen umfassend untersucht. Das wichtigste Ergebnis damals: Die Investitionsbereitschaft der Business Angels war trotz schwierigem Umfeld sehr hoch. Mit dem Austrian Investing Report 2022 sollen diese Ergebnisse nun aktualisiert und auf das gesamte Investitionsgeschehen am österreichischen vorbörslichen Kapitalmarkt ausgeweitet werden. Zusätzlich zu Business Angels sind nun auch Vertreter*innen von Venture Capital- und Private Equity-Fonds, Family Offices und institutionelle Investor*innen eingeladen, an der Erhebung teilzunehmen.

Weitere Infos unter: http://www.aaia.at/de/investing-report-2022/

Und hier geht’s direkt zur Umfrage: https://wumarketing.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_abHE1v1vSydB2Em

Studie steigert Attraktivität des Standorts

Die Studie wird im Auftrag der Austrian Angel Investors Association (aaia), der Austria Wirtschaftsservice (aws) und der Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation (AVCO) durchgeführt und ist auf nationaler Ebene die erste ihrer Art. Ein Großteil der zu beforschenden Parameter wurde bisher noch nicht wissenschaftlich untersucht und die Datenlage rund um das vorbörsliche Investitionsgeschehen ist in Österreich immer noch äußerst spärlich bestückt. Das wirkt sich auch auf die Attraktivität des Standorts aus. Insbesondere bei internationalen Fremdkapitalgebern kann damit ein positiver Impuls auf die Marktsondierung gegeben werden.

Laura Egg, aaia Managing Director, bekräftigt: “Es gibt aktuell keine vollständige Datengrundlage zur Investmentaktivität in Österreich. Wir wollen es erstmalig schaffen hier einen Überblick zu erlangen, um Österreich in diversen Rankings und Datenbanken akkurat zu positionieren und frühzeitig einen Ausblick für das Jahr 2023 zu erlangen.”

„Als aws unterstützen wir Start-ups bei der Finanzierung und bei der Suche nach den passenden Investor*innen. Die Markterhebung ist hier ein wichtiger Schritt, um das Angebot auf die Bedürfnisse der Unternehmen anzupassen. Von besonderem Interesse ist daher, wie Investor*innen auf aktuelle Herausforderungen reagieren. Außerdem soll erstmals verstärkt der Markt zum Thema Female Investing erhoben werden – ein aktueller Schwerpunktbereich von aws Connect“, ergänzt Dusan Todorovic, Programm-Manager des Vernetzungsservices aws i2 Business Angels.

Ein besonderer Blick gilt dabei der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung der Ergebnisse im volkswirtschaftlichen Kontext. Die Studie soll einen tiefgehenden Überblick über die aktuelle Sachlage, sowie einen Ausblick auf künftige Entwicklungen geben und Informationen über die Auswirkung auf wirtschaftlich relevante Kennzahlen liefern.

“Die Studie ermöglicht uns, die Kontinuität des Finanzierungszyklus von innovativen Unternehmen in Österreich besser zu verstehen. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen sollen einem politisch und wirtschaftlich relevanten Publikum präsentiert werden. So können wir den Diskurs mit politischen Vertreter*innen, Expert*innen und Marktteilnehmer*innen fördern.” so Arnaud Béasse, Managing Director der AVCO.

Ein etwaiger Erkenntnisgewinn trägt über die Landesgrenzen hinaus zur Stärkung des nationalen Ökosystems bei und kann auf Ebene internationaler Fremdkapitalgeber, sowie auf Ebene der Europäischen Union weitläufig zur Attraktivitätssteigerung des heimischen Wirtschaftsstandortes dienen, da diese aktuell mit falschen, zumeist Attraktivität mindernden Daten den heimischen Markt sondieren.

An der Umfrage teilnehmen können: Angel Investor:innen, Venture Capital und Private Equity Fonds / Investor*innen, Family Offices, Beteiligungsgesellschaften, GPs, LPs

Die Teilnahme ist ab sofort bis zum 08. Jänner 2023 möglich.

Über die Austrian Angel Investors Association

Die Austrian Angel Investors Association (aaia) ist ein Non-Profit-Verein mit dem Ziel Innovation österreichweit zu unterstützen – durch die Förderung und Professionalisierung der Business Angel Szene. Mit mittlerweile mehr als 250 Mitgliedern hat sich die Organisation zu einem der wichtigsten Eckpfeiler für das heimische Startup-Ökosystem und einer der führenden Angel-Netzwerke in Europa entwickelt. Die Schwerpunkte der aaia liegen auf der Vernetzung von Startups mit privaten Investor:innen, dem Transfer von relevantem Know-How und der Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen für Startups.

Über die AVCO

Die AVCO – Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation – ist die Interessensvertretung der Beteiligungskapitalindustrie in Österreich und bietet ihren Mitgliedern – VC/PE Fonds, Berater:innen, Unternehmen etc. – vor allem Sichtbarkeit und Vernetzung. Als aktive Networking-Einrichtung bringen wir die Stakeholder des vorbörslichen Kapitalmarkts zusammen. Um den Innovations- und Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken, setzen wir uns zusammen mit unseren Mitgliedern und Partnern für die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für einen effizienten, wachsenden und zukunftsfähigen Kapitalmarkt ein.

Über die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten. Mit den Matchingservices der Plattform aws Connect vernetzt die aws zudem Start-ups mit Investor*innen, Business Angels und etablierten Unternehmen.



Alle Infos zum Austrian Investing Report 2022 Jetzt an der Umfrage teilnehmen!

Rückfragen & Kontakt:

Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Unternehmenskommunikation

Wolfgang Drucker

T +43 1 501 75-331

E w.drucker @ aws.at



Austrian Angel Investors Association

Niklas Benesch

Head of Network & Startups

E benesch @ aaia.at