Totschnig: Lehre in der Land- und Forstwirtschaft hat Zukunft!

Landwirtschaftsminister Totschnig, LKÖ-Präsident Moosbrugger und Landarbeiterkammer-Vorsitzender Freistetter zeichneten Lehrlinge und Meister aus ganz Österreich in Salzburg aus

Wien (OTS) - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig zeichnete gestern gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Österreichischen Landarbeiterkammer, Andreas Freistetter, und LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger in Salzburg die besten land- und forstwirtschaftlichen Lehrlinge sowie Meisterinnen und Meister Österreichs aus. Fotos von der Auszeichnungsveranstaltung stehen auf der Homepage des Landwirtschaftsministeriums zur Verfügung: Fotoservice (bml.gv.at)

Totschnig: Österreichs duale Lehrlingsausbildung ist einzigartig in Europa

„Die heimische Landwirtschaft ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, junge Menschen dafür zu begeistern, Berufe in dieser lebenswichtigen Branche zu ergreifen. Eine fundierte Ausbildung ist das Schlüsselelement, um für kommende Herausforderungen gut gerüstet zu sein. Mit maßgeschneiderten Ausbildungen in den aktuell 15 Sparten der land- und forstwirtschaftliche Lehrberufe in Österreich bieten wir die Basis für einen optimalen Start ins Berufsleben. Lehre in der Land- und Forstwirtschaft hat Zukunft – und ihr seid der beste Beweis dafür“, gratulierte Totschnig den Absolventinnen und Absolventen. „Pro Jahr bilden wir rund 800 Lehrlinge aus. Unsere duale Lehrlingsausbildung ist einzigartig in Europa, darauf können wir stolz sein“, so Totschnig, der sich bei den Ausbildungsbetrieben, der Landarbeiterkammer und der Landwirtschaftskammer für die bewährte Zusammenarbeit im Sinne der land- und forstwirtschaftlichen Ausbildung bedankte.

Freistetter: Lehrlinge und Meister sind ein kostbares Gut der Land- und Forstwirtschaft

„Unsere Lehrlinge sind die neue Generation auf die sich die Land- und Forstwirtschaft in Österreich verlassen kann. Die Ausgezeichneten zeigen uns, dass es in der Land- und Forstwirtschaft motivierten, wissbegierigen und ehrgeizigen Nachwuchs gibt. Wir freuen uns, dass das Interesse an land- und forstwirtschaftlichen Berufen den vielen Krisen zum Trotz weiterhin ungebrochen ist und bedanken uns auch bei den Betrieben, die diese Ausbildungen ermöglichen und den jungen Menschen zur Seite stehen“, so Freistetter. „Unsere hervorragenden Meister spiegeln das hohe Ausbildungsniveau und die Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftssektor Agrar wider. Vom Lehrling, zum Facharbeiter und danach zum Meister – die Möglichkeiten sind vielfältig. Es gibt nichts schöneres, als die Versorgung Österreichs mit lebensnotwendigen Produkten in den besten Händen zu wissen“, freut sich Freistetter.

Moosbrugger: Land- und Forstwirtschaft bietet der Jugend Chancen

"Die aktuellen Herausforderungen beweisen, dass eine vitale bäuerliche Land- und Forstwirtschaft für die Versorgung unserer Bevölkerung unverzichtbar ist und auch der Jugend Chancen bietet. In keinem anderen Land der EU gibt es zudem so viele Jungbäuerinnen und Jungbauern wie in Österreich. Und gerade in schwierigen Zeiten sind Jugendliche von unschätzbarer Bedeutung, die sich ihrer Ausbildung und Tätigkeit mit so viel Engagement und Begeisterung widmen, denn sie sind die Zukunft", betont Moosbrugger. "Große Anerkennung gilt auch den Ausbildungsbetrieben, die all das ermöglichen und die Lehrlinge auf ihrem Weg mit so viel Knowhow und Einsatz unterstützen. Sie alle und die Meisterinnen und Meister beweisen, dass Österreichs Land- und Forstbetriebe von gut ausgebildeten Fachkräften geführt werden und nicht von Investoren oder angelernten Arbeitskräften. Das hohe österreichische Ausbildungsniveau schlägt sich in der Qualität der Produkte, Umwelt- und Tierwohlleistungen und vielem mehr positiv nieder. Und diese Vorzüge müssen wir auch für die Zukunft erhalten", so der LKÖ-Präsident.

Der Bogen des Ausbildungsportfolios spannt sich über alle Facetten der Land- und Forstwirtschaft: vom ländlichen Betriebs- und Haushaltsmanagement über den Garten-, Feldgemüse-, Obst- und Weinbau bis zur Pferde-, Fischerei, Geflügel- oder Bienenwirtschaft. Insgesamt werden pro Jahr rund 800 Lehrlinge ausgebildet.

Folgende Lehrlinge wurden gestern in Salzburg ausgezeichnet:

Berufsjäger

Georg May, Tirol

Philipp Stern, Tirol

Facharbeiter Bienenwirtschaft

Sanda Pospischil, Salzburg

Kartharina Wolf, Wien

Facharbeiter Feldgemüse

Petra Metzler, Vorarlberg

Forstfacharbeiter

Simon Niklas Bauer, Oberösterreich

Xaver Nimmervoll, Oberösterreich

Sebastian Oberhammer, Tirol

Facharbeiter Gartenbau

Raphael Aschauer, Salzburg

Michaela Bergauer, Niederösterreich

Shaliya Ravana De Silva, Oberösterreich

Katharina Elisabeth Egle, Salzburg

Julia Girardi, Vorarlberg

Emily Groiss, Niederösterreich

Natalie Hamberger, Niederösterreich

Andreas Stefan Hansel, Salzburg

Vanessa Maria Hofstätter, Steiermark

Lukas Isser, Tirol

Elisa Kröll, Tirol

Julian Sebastian Lauring, Wien

Katharina Lener, Tirol

Theresa Lesky, Steiermark

Veronika Paier, Steiermark

Lorena Schnetzer, Vorarlberg

Lisa Maria Schüttenkopf, Kärnten

David Weihs, Niederösterreich

Facharbeiter Landwirtschaft

Roland Brauner, Niederösterreich

Michael Höfler, Niederösterreich

Facharbeiter Weinbau und Kellerwirtschaft

Michael Leopold, Niederösterreich

Folgende Meisterinnen und Meister wurden ausgezeichnet:

Bienenwirtschaft

Adriana Traunmüller, Wien

Forstwirtschaft

Anna Hasenschwandtner, Salzburg

Gartenbau

Anja Buch, Steiermark

Patrick Dampfhofer, Steiermark

Daniel Ganger, Wien

Landwirtschaft

Christoph Rudolf Grutschnig, Kärnten

Angelika Schönhart, Kärnten

