NÖ Familienpass-Adventkalender mit großartigen Gewinnen startet wieder

LR Teschl-Hofmeister: Prall gefüllter Adventkalender soll Familien aus Niederösterreich erfreuen

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Advent steht vor der Tür und der Countdown bis Weihnachten läuft – kurz gesagt, es ist Zeit für den alljährlichen Online-Adventkalender der NÖ Familienland GmbH. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister lädt alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreich ein, mitzumachen: „Der Advent ist die Zeit, in der die Familien wieder enger zusammenrücken, sich füreinander Zeit nehmen und sich gemeinsam auf Weihnachten freuen. Um die Wartezeit auf das Christkind zu verkürzen, öffnet die NÖ Familienland GmbH von 1. bis 24. Dezember täglich ein Türchen auf ihrer Website. Ich lade alle herzlich ein, mitzuspielen und die Chance auf einen tollen Gewinn zu nutzen!“

Der NÖ Familienpass mit seinen rund 550 Partnerbetrieben aus ganz Niederösterreich und darüber hinaus ist ein starker Partner von Familien in Niederösterreich. Gerade in Zeiten der Teuerung bringt er Entlastung fürs Familienbudget. Viele der Partnerbetriebe haben für den Adventkalender der NÖ Familienland GmbH großartige Preise zur Verfügung gestellt. Freuen kann man sich beispielsweise auf einen Thermeneintritt, auf qualitätsvolle Holzbausteine, Eintritte in Museen, Bücher oder einen Kurzurlaub am Bauernhof.

Das Landesgremium für Papier- und Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer Niederösterreich hat oben drauf 24 Gesellschaftsspiele für den Adventkalender zur Verfügung gestellt, sodass sich täglich zwei Familien über einen Preis freuen können.

„Mit den Preisen des Adventkalender-Gewinnspiels möchten wir Familien auch zu gemeinsamer Familienzeit animieren und ihnen in der Advent-und Vorweihnachtszeit eine kleine Freude bereiten“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Mitspielen kann man ab 1. Dezember unter: www.noe-familienland.at.

