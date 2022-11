50.000 Euro für Licht ins Dunkel

Österreichische Lotterien spenden für Familien in Not

Wien (OTS) - Die Österreichischen Lotterien sind seit 1990 Partner der Aktion „Licht ins Dunkel“ und haben sich heuer einmal mehr als verlässlicher Partner erwiesen: Bei der großen Spendengala anlässlich 50 Jahre „Licht ins Dunkel“ am 18. November überreichte Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien, einen Spendenscheck in Höhe von 50.000 Euro.

„Wir möchten damit neben vielen glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern unserer Lotteriespiele auch jenen, die nicht so mit Glück gesegnet sind, einen Grund zur Freude schenken. Wir leisten diesen Beitrag wirklich gerne, denn wir wissen, dass so die finanzielle Hilfe direkt dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird,“ so Erwin van Lambaart über das Engagement der Österreichischen Lotterien.

Van Lambaart arbeitete an diesem Abend vor Ort auch tatkräftig mit und nahm Anrufe zahlreicher Menschen entgegen, die kleinere und auch größere Beträge zu spenden bereit waren: „Es ist wunderschön, diese Stimmung hier mitzuerleben. Man merkt: Es geht nicht um einen Rekord. Nicht darum, das vergangene Jahr zu toppen oder zum Jubiläum eine Bestleistung zu erzielen. Hier zählt wirklich jeder einzelne Euro, und an jedem einzelnen Euro ist wiederum das Besondere, dass er von Herzen kommt.“

Die große Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher ist ungebrochen, und das ist immens wichtig. Denn es gibt leider viele Menschen, die unverschuldet in Not geraten und auf fremde Hilfe angewiesen sind. Jahr für Jahr öffnen Einzelpersonen und Firmen ihr Herzen, die Börseln und Kassen, um mit einer Spende jenen zu helfen, die es im Moment besonders schwierig haben. So werden durch „Licht ins Dunkel“ jährlich rund 400 Sozial- und Behindertenprojekte in ganz Österreich und die betroffenen Familien unterstützt. Für die Österreichischen Lotterien ist es als österreichisches Unternehmen selbstverständlich, hier ebenfalls eine helfende Hand zu reichen. Bis zum Ende des Abends kam die beachtliche Summe von 3,64 Millionen Euro an Spendengeldern zusammen, mit der nun wieder vielen Familien und Kindern in Not geholfen werden kann.

Foto zum Download finden Sie unter:

https://bit.ly/licht-ins-dunkel-gala22

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Patrick Minar

01 / 534 40 / 31900

patrick.minar @ lotterien.at



https://www.lotterien.at