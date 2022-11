AVISO PK 28.11: „Jugend gehört gehört!“

Jugendliche präsentieren ihren Film „Ihr könnt uns alle Mal…“, der am Donnerstag 1.12.2022 im Metro Kino Premiere feiert!

Wien (OTS) - Das Projekt #AKLockdownstories# wurde kurz nach den letzten Lockdowns 2021 ins Leben gerufen und sollte zu einer Zeit, in der nahezu niemand Jugendliche zu Wort kommen ließ, als Plattform für ihre Anliegen und Sprachrohr dienen. Nun haben wir das Jahr 2022 und es hat sich wenig an der Situation geändert. Es wird weiterhin über Jugendliche geredet und leider nicht mit ihnen, offensichtlich will niemand wissen, welche Themen sie beschäftigen und wo sie einen Handlungsbedarf sehen.

Deswegen haben die Jugendlichen mit Unterstützung der AK Wien das Heft selbst in die Hand genommen. In zahlreichen Workshops wurden Themen, die sie selbst betreffen, wie Mitbestimmung, Staatsbürgerschaft und Ausgeschlossen-Sein behandelt und die Projektteilnehmer:innen bekamen einen Einblick, wie Politik, Teilhabe und Wahlrecht in Österreich funktionieren.

In vielen Drehbuchsessions entstand dann die Geschichte des Kurzspielfilms “Ihr könnt uns alle Mal…“. Den Jugendlichen war es vor allem wichtig, ihre eigenen Lebensrealitäten in die Charaktere miteinfließen zu lassen.

Innerhalb von drei Tagen drehten sie mit der Produktionsfirma „Kollektiv Gleisdreieck“ den Film, den es nun am 01.12.22 um 17 Uhr im Metro Kino zu sehen gibt ab.

AK Pressekonferenz: „Jugend gehör gehört!“

Montag, 28.11., 10 Uhr

Gabriele Schmid, Leiterin AK Wien-Abteilung Lehrausbildung und Bildungspolitik

Zeynep Berber, Teilnehmerin des Projekts #AKLockdownstories

Asja Ahmetović, Teilnehmerin des Projekts #AKLockdownstories

Maria Marichici, Teilnehmerin des Projekts #AKLockdownstories

Ort:

Metro Kino

Johannesgasse 4, 1010 Wien

Sie können die Pressekonferenz auch online mitverfolgen auf dem #AKLockdownstories Instagram-Kanal:

https://www.instagram.com/aklockdownstories

Wir freuen uns, wenn Sie oder eine Kollegin, ein Kollege Ihrer Redaktion an der Pressekonferenz teilnimmt.

Rückfragen & Kontakt:

Siniša Puktalović

AK Wien - Kommunikation Team Content Center

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

F: +43 1 501 65 143810