Firmen sammelten 8,4 Millionen Bewegungsminuten in 50 Tagen und pflanzten 8.633 Bäume

Die besten Vorsätze nützen nichts, wenn sie nicht nachhaltig verwirklicht werden. Wir wissen aus vielen Studien, dass Ziele mit Hilfe von Expert:innen leichter, schneller und nachhaltiger erreicht werden. Die Lebens- und Sozialberater (Sport- und Ernährungswissenschafter:innen und psychosozialen Berater) unterstützen hier tatkräftig mit viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen. Wenn Ihnen Ihre Gesundheit wirklich ein Anliegen ist, kommen Sie nicht darum herum, die Services der Wiener Lebens- und Sozialberater:innen zu nutzen. Mag. Harald G. Janisch, Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien und Co-Initiator der Wiener Firmenchallenge 1/3

Zu wenig Bewegung und damit oft einhergehende mangelnde Ernährung und psychische Belastung verursachen bei uns im Alter hohe Pflegequoten und eine geringe Anzahl an gesunden Lebensjahren. Das hemmt natürlich auch das verfügbare Arbeitskräftepotenzial und belastet die öffentlichen Haushalte. Unsere Berechnungen zeigen, wenn wir die Bewegungsaktivitäten um 20% steigern könnten, würde das letztlich 157 Mio. Euro pro Jahr einsparen. Mit der Firmenchallenge wird rechtzeitig im aktiven Alter die Freude auf Bewegung geweckt und damit auch der Kostenbelastung entgegen gewirkt. Dr. Alexander Biach, Standortanwalt Direktor-Stellvertreter, Wirtschaftskammer Wien 2/3

Unser 50-Tage-Gesundheitsimpuls fußt auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und schafft dadurch auch einen Impact bei den Teilnehmer:innen. Davon profitieren auch die Firmen hinsichtlich Leistung, Teamgefüge und Unternehmenskultur. Durch die Unterstützung unserer Partner und ehrenamtlichen Botschafter:innen tragen wir das Bewusstsein für eine neue Bewegungskultur darüber hinaus auch in die Breite. Dr. Andreas Heralic, Geschäftsführer SPORTS.Selection und Initiator der Firmenchallenge Österreich 3/3

Wien (OTS) - Seit 2019 werden die aktivsten Firmen der Nation gesucht. Und die Jagd auf den Titel war so begehrt wie noch nie: 220 Firmen machten mit insgesamt 4.228 Mitarbeiter:innen bei der Gesundheitsinitiative mit. Neben Bewegung und Sport, stand auch die Umwelt im Mittelpunkt.



Bereits zum vierten Mal machten sich die Wirtschaftskammer Wien und die WKO, gemeinsam mit SPORTS.Selection auf die Suche nach den aktivsten Unternehmen Österreichs. Was 2019 als wissenschaftlich fundierter Gesundheitsimpuls für Unternehmen in Wien begann, ist nach der vierten Auflage nun ein bundesweites Erfolgsprojekt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr konnte die Firmenchallenge noch weiterwachsen und die Anzahl der teilnehmenden Unternehmen auf 220 verdoppeln (2021: 117).

Ziel des 50-Tage-Gesundheitsimpulses ist es, für eine neue Bewegungskultur in Österreich zu sensibilisieren, gezielt zu informieren und aktiv zu bewegen. Das unterstützen nicht nur die teilnehmenden Unternehmen, für die Betriebliche Gesundheitsförderung und gesunde Mitarbeiter:innen hohe Relevanz haben, sondern auch viele ehrenamtliche Botschafter:innen der Firmenchallenge wie u.a. Kira Grünberg, Armin Assinger, Lizz Görgl oder Prof. Dr. Hans-Peter Hutter.

4.228 Teilnehmer:innen sammelten heuer insgesamt über 8,4 Millionen Bewegungsminuten und verbrannten rund 61 Millionen Kalorien. In den 50 Tagen der Firmenchallenge wurden 195 verschiedene Sportarten ausgeübt. Daraus ergeben sich durchschnittlich 56 Bewegungsminuten pro Teilnehmer:in täglich. In Anbetracht der Klimakrise setzt die Firmenchallenge auch auf den Umweltschutz. So wird für jede tausendste Bewegungsminute, die im Zeitraum von 1. Oktober bis 19. November gesammelt wurde, gemeinsam mit GROW MY TREE ein Baum im globalen Süden (beispielsweise Haiti, Indien oder Madagaskar) gepflanzt – für jede Firmenanmeldung ebenso. Dank der Firmenchallenge können so 8.633 Bäume im globalen Süden unserer Erde gepflanzt werden. Das entspricht einer CO2-Äquivalenz von knapp 105 Tonnen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, wurden die teilnehmenden Unternehmen wieder in fünf Kategorien eingeteilt – vom EPU (Ein-Personen-Unternehmen) bis hin zum Großkonzern – und konnten so nicht nur das Teamgefüge in der Firma und die eigene Gesundheit stärken, sondern auch attraktive Preise gewinnen. Zu diesen zählten u.a. Vorträge von Fußball-Legende Toni Polster und der ehemaligen Stabhochspringerin Kira Grünberg, Workshops von Lebensberater:innen zu den Themen Ernährung, Bewegung & mentale Fitness, VIP-Tickets für ein Länderspiel der Österreichischen Nationalmannschaft oder auch spannende Aktivitäten wie beispielsweise Airboarden auf der Reiteralm. Aber auch Sport-Uhren oder Bildungsgutscheine wurden den aktivsten Firmen übergeben. Das österreichweite Ranking konnte Siemens Energy für sich entscheiden, auf Platz 2 liegt der Flughafen Wien und auch die Asfinag konnte das Podium erreichen und Platz 3 erringen.

Die gesamte Gewinnerliste im Überblick:

Kategorie 1 (EPU):

1. Platz: SPOTLGIHT-dancecenter

2. Platz: CarbonScore e.U.

3. Platz: kosmetix

4. Platz: Mag.a Melina Macho-Boldt



Kategorie 2 (2-9 Mitarbeiter):

1. Platz: Beacon Invest

2. Platz: Kinderschutzzentrum WIGWAM

3. Platz: Nadel & Heu Personalberatung GmbH



Kategorie 3 (10-49 Mitarbeiter):

1. Platz: exceet Card Austria GmbH

2. Platz: Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG

3. Platz: Verein in.come

Kategorie 4 (50-249 Mitarbeiter):

1. Platz: COLUMBUS Reisen GmbH & Co KG

2. Platz: Auftakt GmbH

3. Platz: Julius Meinl Austria GmbH

4. Platz: TELE Haase Steuergeräte GesmbH

Kategorie 5 (>250 Mitarbeiter):

1. Platz: Siemens Energy Austria

2. Platz: Flughafen Wien

3. Platz: ASFINAG

4. Platz: Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft

Einzelranking:

1. Platz: Patrick Partl

2. Platz: David Schenner

3. Platz: Daniela Pessl





Die Firmenchallenge Österreich findet 2023 wieder von 1. Oktober bis 19. November statt.

Zitate:

Zu wenig Bewegung und damit oft einherge­hende mangelnde Ernä­hrung und psychische Belastung verursach­en bei uns im Alter hohe Pflegequoten und eine geringe Anz­ahl an gesunden Lebe­nsjahren. Das hemmt natürlich auch das verfügbare Arbeitskrä­ftepotenzial und bel­astet die öffentlich­en Haushalte. Unsere Berechnungen zeigen, wenn wir die Beweg­ungsaktivitäten um 20% steigern könnten, würde das letztlich 157 Mio. Euro pro Jahr einsparen. Mit der Firmenchallenge wird rechtzeitig im aktiven Alter die Fr­eude auf Bewegung ge­weckt und damit auch der Kostenbelastung entgegen gewirkt.

Die besten Vorsätze nützen nichts, wenn sie nicht nachhaltig verwirklicht werden. Wir wissen aus vielen Studien, dass Ziele mit Hilfe von Expert:innen leichter, schneller und nachhaltiger erreicht werden. Die Lebens- und Sozialberater (Sport- und Ernährungswissenschafter:innen und psychosozialen Berater) unterstützen hier tatkräftig mit viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen. Wenn Ihnen Ihre Gesundheit wirklich ein Anliegen ist, kommen Sie nicht darum herum, die Services der Wiener Lebens- und Sozialberater:innen zu nutzen.

Unser 50-Tage-Gesundheitsimpuls fußt auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und schafft dadurch auch einen Impact bei den Teilnehmer:innen. Davon profitieren auch die Firmen hinsichtlich Leistung, Teamgefüge und Unternehmenskultur. Durch die Unterstützung unserer Partner und ehrenamtlichen Botschafter:innen tragen wir das Bewusstsein für eine neue Bewegungskultur darüber hinaus auch in die Breite.



Firmenchallenge Österreich 2023

50 Tage Gesundheitsimpuls von 1. Oktober bis 19. November 2023



Die Firmenchallenge Österreich motiviert alle Mitarbeiter:innen von Unternehmen - vom EPU bis Konzern - regelmäßigen Sport & Bewegung zu betreiben - zeitgleich sensibilisiert die Gesundheitsinitiative für die Themen Ernährung und mentale Fitness und informiert bzw. bewegt durch kostenlose Aktivitäts- und Motivationskurse. Die Firmenchallenge dient dabei als digitaler gruppendynamischer Motivator, Bewegung "niederschwellig" in den Alltag zu integrieren und Gesundheitsprogramme und Bewegungsangebote in der analogen Welt zu nutzen.

Datum: 01.10.2023

Ort: online

Österreich, Österreich

Url: https://www.firmenchallenge-oesterreich.at

Rückfragen & Kontakt:

HERALIC.Concepts GmbH | SPORTS.Selection

E-Mail: service @ sports-selection.at

Telefon: +43 1 43 800 93