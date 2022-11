Schärdinger's Einsatz gegen „Littering“

Das Vermüllen der Erde, das sogenannte Littering, hat große Auswirkungen auf unsere Umwelt. Schärdinger setzt Maßnahmen um dagegen vorzugehen.

Für die hoch qualitativen Milchprodukte, die Schärdinger aus bester österreichischer Milch veredelt, sind gesunde Kühe und eine intakte Natur unabdingbar. Deshalb ist es Schärdinger ein besonderes Anliegen sich für nachhaltige Verpackungen einzusetzen

Wels (OTS) - Weggeworfene Getränkedosen am Straßenrand, Zigarettenstummeln am Gehsteig, ganze Plastikteppiche in den Ozeanen – ob mit Absicht oder nicht, ein nicht unbeachtlicher Anteil unseres Mülls landet in unserer Natur. Ein Weg, der das Vermüllen verringert, ist Kleinplastikteile bestmöglich zu vermeiden. Aus diesem Grund hat die EU eine neue Verordnung erlassen. Die sogenannte Tethered Caps EU Verordnung schreibt vor, dass Verschlusskappen fest mit Getränkekartons und PET-Flaschen verbunden sein müssen. Die Verordnung gilt verpflichtend ab Mitte 2024 für alle Getränkebehälter bis zu 3 Liter Fassungsvermögen (Ausnahme Getränkebehälter aus Glas oder Metall und für medizinische Zwecke). Damit will man verhindern, dass die Verschlüsse während der Entsorgungskette in die Umwelt gelangen.

Schärdinger ist eines der ersten Unternehmen, das die verpflichtende EU Vorgabe bei ihren Produkten umsetzt und das nicht ohne Grund. „ Für die hoch qualitativen Milchprodukte, die Schärdinger aus bester österreichischer Milch veredelt, sind gesunde Kühe und eine intakte Natur unabdingbar. Deshalb ist es Schärdinger ein besonderes Anliegen sich für nachhaltige Verpackungen einzusetzen “, erklärt Josef Braunshofer, Geschäftsführer der Berglandmilch.

Mehrweg ist zurück

Anfang 2020 holte Schärdinger nach mehr als 20 Jahren die Milch in der 1-Liter Mehrwegglasflasche wieder flächendeckend zurück in die Regale. Seitdem wird an der Einführung weiterer Produkte im Mehrwegglas gearbeitet und investiert. So ist die Milch mittlerweile auch in der Halbliter-Mehrwegflasche erhältlich. Das Mehrweg Joghurtglas 450 g kam schließlich Ende 2021 hinzu. Mit den drei Standorten Aschbach-Markt (Niederösterreich), Wörgl (Tirol) und Voitsberg (Steiermark) können alle Partner regional auf Transportstrecken unter 200 km beliefert werden. Nur so können die umweltrelevanten Vorteile von Mehrweggebinden bestmöglich ausgeschöpft werden.

Recyclingfähige und recycelte Verpackungen

Sukzessive und nach aktuellem Stand der Technik setzt Schärdinger nicht nur auf Verpackungen, die recyclingfähig sind, sondern auch auf welche, die aus recycelten Materialien hergestellt werden. Damit wird wie auf den Höfen der Eigentümer von Schärdinger, den bäuerlichen Familienbetrieben, auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft geachtet. Schärdinger ist sich seiner Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt bewusst und wird auch in Zukunft die Themen nachhaltige Verpackungen und Vermeidung von Müll weiter forcieren.





Berglandmilch eGen:

Berglandmilch ist das größte österreichische Milchverarbeitungs- und Vertriebsunternehmen mit acht Standorten und steht im alleinigen Eigentum von mehr als 9.000 Milchbäuerinnen und Milchbauern. Berglandmilch tritt mit so bekannten Marken wie Schärdinger, Tirol Milch, Lattella und Stainzer am Markt auf. Bäuerliche Tradition in Verbindung mit ganzheitlichem Qualitätsdenken und dem Mut neue und zukunftsweisende Wege zu gehen, spiegeln sich in vielfältigen und innovativen Produkten wider. www.berglandmilch.at

