HONOR stellt das HONOR Magic Vs, sein faltbares Premium-Smartphone der nächsten Generation und die HONOR 80-Serie in China vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mit einem hochmodernen Design, einem revolutionären Display und einer unvergleichlichen Leistung setzt das brandneue HONOR Magic Vs neue Maßstäbe für faltbare Premium-Smartphones

Die weltweit operierende Technologiemarke HONOR hat heute die Markteinführung der HONOR-Magic-VS-Serie in China angekündigt. Das HONOR Magic Vs setzt mit seinem Design, seinem Display, seiner Leistung und Benutzerfreundlichkeit neue Maßstäbe und wird dadurch zum perfekten Begleiter für Geschäft und Freizeit. Die HONOR-80-Serie ist das neueste Smartphone, das angehenden Kreativschaffenden vorgestellt wird, sodass sie ihr kreatives Potenzial entfalten können. Es ist das neueste Smartphone, das in das stilvolle N-Serie-Sortiment eingeführt wird und verbesserte Video- und Fotoeigenschaften bietet.

„Wir sind begeistert, unser faltbares Premium-Smartphone der nächsten Generation, das HONOR Magic Vs, vorzustellen, das bahnbrechende Innovationen und eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit in einem eleganten und stilvollen Design vereint", sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. „Das HONOR Magic Vs wird unser erstes faltbares Premium-Smartphone sein, das in Auslandsmärkten eingeführt wird, und wir sind zuversichtlich, dass es enorme Fortschritte bringen und die Art und Weise verändern wird, wie Menschen auf der ganzen Welt ihre Smartphones nutzen."

Ein branchenführendes Faltbares mit einem revolutionären Scharnierdesign

