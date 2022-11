Immobilien- und Insolvenzrechtsexpertin Ute Toifl: Markt befindet sich um Umbruch

Vielfältige Herausforderungen erfordern besonders vorausschauendes Agieren

Wien (OTS) - „ Der österreichische Immobilienmarkt befindet sich im Umbruch - die starke Nachfrage der letzten Jahre ist erstmals rückläufig. Die Gründe sind vielfältig: Es gibt weniger freies Kapital am Markt, die hohe Inflation und die steigenden Zinsen führen zu einem Rückgang von Transaktionen und damit auch zu Absatzschwierigkeiten in der Immobilienbranche. Hinzu kommt die KIM-Verordnung der Finanzmarktaufsicht, mit der die Vergabestandards für Immobilienkredite deutlich verschärft wurden “, so Rechtsanwältin Dr. Ute Toifl von ecolaw Rechtsanwälte.

Dr. Ute Toifl hat jahrzehntelange Erfahrung und berät ihre Mandant:innen in den Rechtsgebieten Mietrecht, Makler- und Bauträgervertragsrecht, Wohnungseigentumsrecht, Grundbuchsrecht sowie im Insolvenzrecht. Die aktuelle Unsicherheit am Markt ist in ihrer täglichen Arbeit bemerkbar: „ Auch wenn noch nicht klar ist wie groß die Auswirkungen der verschiedenen Faktoren sein werden, alle Marktteilnehmer – sei es Käufer, Verkäufer, Bauträger oder Makler - sind davon betroffen. Es braucht daher gerade jetzt viel Erfahrung, Fingerspitzengefühl und eine auf den einzelnen Sachverhalt ideal zugeschnittene Beratung “, so Dr. Ute Toifl.

Auch für die Baubranche hat sich die Situation seit dem Vorjahr spürbar verändert: „ Nach der Hochkonjunktur während der Corona-Pandemie kommt es nun zu einem Rückgang bei Bauprojekten aufgrund von Verzögerungen bei der Lieferung von Rohstoffen sowie den gestiegenen Baukosten – auch die öffentliche Hand ist zurückhaltend mit Vergaben “, so Dr. Ute Toifl.

„ Wirtschaftsexperten erwarten eine weitere Reduktion der Bauaufträge in den kommenden Jahren. Es gilt daher jetzt besonders vorausschauend zu agieren und auf wirtschaftliche Alarmsignale zu achten, um gegebenenfalls rechtzeitig eine Sanierung in die Wege leiten zu können “, so Dr. Ute Toifl, die fortfuhr: „ Das österreichische Insolvenzrecht ist durchaus sanierungsfreundlich – die im Vorjahr in Kraft getretene Reform hat auch weitere Erleichterungen für Unternehmen und Private gebracht. Umso mehr gilt es die Gefahren ernst zu nehmen – rechtzeitiges Handeln ist für eine nachhaltige Sanierung und damit für das wirtschaftliche Überleben entscheidend .“

Die Kanzlei ecolaw bietet Betroffenen - Gläubigern wie Schuldnern - umfassende Orientierung und Beratung im Insolvenzrecht: „ Im Insolvenzverfahren gibt es keine 08/15 Vorgehensweisen - insolvenzrechtliche Lösungen müssen immer für die konkrete Krisensituation maßgeschneidert sein. Für uns steht daher im Vordergrund, die konkreten Umstände rasch zu erfassen und dann eine passgenaue und effiziente Lösung für unsere Mandanten zu finden, um sie bestmöglich durch diese herausfordernde und auch belastende Phase zu begleiten “, so Dr. Ute Toifl abschließend.

Über ecolaw

ecolaw ist eine hochspezialisierte Kanzlei mit Fokus auf Insolvenz, Exekutions- und Immobilienrecht. Die vier Partner Dr. Andrea Fruhstorfer, Dr. Arno Maschke, Dr. Philipp Dobner und Dr. Ute Toifl vereinen geballte Kompetenz und vielfältige Erfahrung aus mehr als 20 Jahren juristischer Tätigkeit. An den Standorten in Wien und Salzburg ist ecolaw für Privatpersonen oder Unternehmen aus dem In- und Ausland aktiv. Dabei beschränkt sich das Team nicht nur auf den juristischen Fall, sondern beleuchtet sämtliche Aspekte mit tiefgreifendem Verständnis für die Bedürfnisse aller Parteien. So kann stets rasch und zielgerichtet eine maßgeschneiderte Lösung gefunden werden.

