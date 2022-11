1. Österreichischer Demokratietag 2022

Es braucht ein gemeinsames Grundverständnis in der Bevölkerung, dass die demokratische Regierungsform ein Wert an sich ist, der nicht nur am ehesten Wohlstand und Prosperität bringt, sondern auch die Menschenwürde schützt und seinen Bürgern ein selbstbestimmtes Leben verspricht. Ohne diesen Konsens kann Demokratie nicht ausreichend funktionieren. Regierungen müssen in der Lage sein, wirtschaftliche Krisen abzufedern, um einen nachhaltigen Vertrauensverlust sowie eine weitere gesellschaftliche Spaltung zu verhindern. Carsten Schneider, Prorektor CEU

Wien (OTS) - Unsere Demokratie erlebt eine Vertrauenskrise und ist ernsthaft bedroht. Die Central European University, SORA und die Wiener Zeitung richten gemeinsam den ersten österreichischen Demokratietag am Donnerstag, den 1.12.2022 aus. Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis diskutieren wie wir Vertrauen fördern und die Demokratie stärken können.

Die Central European University ist seit 2019 im 10. Wiener Gemeindebezirk tätig und forscht hier in den verschiedensten Disziplinen. Die CEU ist eine der internationalsten Universitäten der Welt – Studierende und Lehrende aus 140 Nationen haben hier ihr akademisches Zuhause. Diese internationale Zusammensetzung bietet ein ideales Umfeld der Frage nachzugehen, wie Demokratien gestaltet sein können um Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, Menschenrechte und Medienfreiheit zu wahren.

Carsten Schneider, Prorektor für Externe Beziehungen der CEU und Politikwissenschaftler: “ Es braucht ein gemeinsames Grundverständnis in der Bevölkerung, dass die demokratische Regierungsform ein Wert an sich ist, der nicht nur am ehesten Wohlstand und Prosperität bringt, sondern auch die Menschenwürde schützt und seinen Bürgern ein selbstbestimmtes Leben verspricht. Ohne diesen Konsens kann Demokratie nicht ausreichend funktionieren. Regierungen müssen in der Lage sein, wirtschaftliche Krisen abzufedern, um einen nachhaltigen Vertrauensverlust sowie eine weitere gesellschaftliche Spaltung zu verhindern. “

Demokratietag zu Ursachen und Lösungsansätzen

Der Österreichische Demokratietag versteht sich als Forum und Motor für den demokratischen Diskurs. Er bringt Wissenschaft und Praxis ins Gespräch mit dem Ziel, Lösungen zu diskutieren und das Demokratiebewusstsein in Österreich insgesamt zu heben.

Nach einer Keynote von CEU-Demokratieforscher Andreas Schedler widmen wir uns in drei parallelen Panels aktuellen Herausforderungen und Lösungsansätzen:

Lokale Vertrauensbasis? Städte als demokratische Innovatoren

Vertrauenswürdig für alle? Ungleichheit als demokratische Herausforderung

Jugend in der Vertrauenskrise? Demokratie der nächsten Generation

Podiumsdiskussion mit Sigrid Maurer, Barbara Teiber, Günther Ogris

Zum Abschluss des ersten Demokratietags freuen wir uns auf eine hochkarätige Diskursrunde mit

Sigrid Maurer (Klubofrau der Grünen)

Barbara Teiber (Vorsitzende GPA Gewerkschaft der Privatangestellten)

Günther Ogris (Geschäftsführer SORA, Österreichischer Demokratie Monitor)

Moderation: Walter Hämmerle (Chefredakteur, Wiener Zeitung)

Die Teilnahme ist kostenfrei (Plätze vor Ort sind limitiert). Anmeldelink unter: https://www.demokratiemonitor.at/demokratietag/

1. Österreichischer Demokratietag

Datum: 01.12.2022, 13:00 - 18:30 Uhr

Ort: Central European University (CEU), Auditorium

Quellenstraße 51-55, 1100 Wien, Österreich

Url: https://www.demokratiemonitor.at/demokratietag/

Rückfragen & Kontakt:

CEU PU - Central European University

Susanne Hofmarcher / Communications

hofmarchers @ ceu.edu / www.ceu.edu