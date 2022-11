Generali gewinnt AssCompact Schadenaward

Beim Schadensymposium von AssCompact wurde erstmals der Schadenaward verliehen. Dabei ging die Generali als klare Gewinnerin hervor.

Wien (OTS) - Die Generali ist weiter auf Erfolgskurs: Neben zahlreichen ersten Plätzen bei den AssCompact Awards 2022 gewann die Versicherung nun auch den Schadenaward beim diesjährigen Schadensymposium von AssCompact. Damit ist die Versicherung die erste Gewinnerin des Awards, der heute in der Pyramide in Vösendorf verliehen wurde. Sie überzeugte bei der Schadenerledigung mit kundenorientierten Lösungen, digitalen Schadentools und einer effizienten Abwicklung auf hohem Niveau.



Spitzenreiterin im Schadenfall

Bereits Anfang Oktober gewann die Generali bei den AssCompact Awards den ersten Platz in der Königsdisziplin „Bester Service für Vermittler“, und zwar zum sechsten Mal in Folge. Dieser hervorragende Erfolg wurde beim heutigen Symposium durch den Schadenaward komplettiert. Die Auszeichnung basiert auf einer repräsentativen Umfrage unter unabhängigen Vermittler_innen. Die Generali wurde von den Makler_innen mit Abstand am besten bewertet und sichert sich somit den ersten Platz in der Disziplin „Bester Service im Schadenfall“. „Dieser Award zeigt, dass die geleistete Arbeit bei unseren Vertriebspartner_innen und Kund_innen positiv wahrgenommen wird. Darauf ist das gesamte Schadenteam der Generali sehr stolz, denn wir sind stets darum bemüht, den bestmöglichen Service zu bieten“, so Walter Kupec, Chief Insurance Officer Schaden/Unfall der Generali Versicherung. „Deshalb handelt es sich bei dem Schadenaward um die Krönung, die wir als Motivation sehen, unsere Services im Schadenbereich auch in Zukunft stetig weiterzuentwickeln.“



Über das AssCompact Schadensymposium

Das Schadensymposium fand heuer zum ersten Mal statt. Ziel ist, die Teilnehmer_innen mit ausreichend Know-how und Expertentipps für die tägliche Praxis in Bezug auf Schadenregulierung zu versorgen. Dazu wurden Top-Fachexpert_innen und führende Versicherungen eingeladen. Die Tagung beleuchtete die unterschiedlichen Sichtweisen von Kund_innen, Makler_innen und Versicherungen im Falle eines Schadens allumfassend.

GENERALI ÖSTERREICH

Generali Österreich ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 75,8 Milliarden Euro im Jahr 2021 vertreten. Mit mehr als 75.000 Mitarbeiter_innen, die 67 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.

