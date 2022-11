Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 25.11.: „Die digitale Eisenbahn“

Wien (OTS) - „Die digitale Eisenbahn“ ist Thema des von Stefan May gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 25. November um 9.42 Uhr in Ö1.

Vielfach umgibt die Bahn noch die alte, romantische Aura des völlig Analogen. Doch das entspricht nicht mehr der Realität. Oft unbemerkt schreitet die Digitalisierung auch im Verkehr auf der Schiene voran. So wird etwa das gesamte Netz Norwegens in wenigen Jahren nur mehr von einem einzigen Stellwerk aus gesteuert. In Österreich ist das derzeit nicht geplant, hier gibt es mehrere große Stellwerke. Auf der anderen Seite werden Güterwaggons in ganz Europa noch so wie vor mehr als einhundert Jahren rangiert und von Hand aneinandergekoppelt: eine gefährliche und zeitraubende Tätigkeit. Das soll sich aber schon in wenigen Jahren europaweit ändern. Die Eisenbahn steuert auf neue Zeiten zu. Stefan May hat sich in der Branche umgehört, wie weit man mit der Digitalisierung der Eisenbahn ist.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at