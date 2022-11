Stocker: „Rendi-Wagner entgleitet das Geschehen in ihrer eigenen Partei“

SPÖ-Parteichefin wird tagtäglich von ihren Landesparteien beschädigt

Wien (OTS) - „Pamela Rendi-Wagner entgleitet das Geschehen in ihrer eigenen Partei. In der SPÖ ist – zwei Jahre vor der nächsten Nationalratswahl – ein innerparteilicher Wahlkampf ausgebrochen, der zunehmend eskaliert. Nachdem die burgenländische SPÖ mittels einer in Auftrag gegebenen Umfrage klargemacht hat, dass Burgenlands Landeshauptmann Doskozil statt Rendi-Wagner als Spitzenkandidat in die nächste Wahl gehen soll, hat sich auch der Salzburger SPÖ-Landesparteichef Egger als Doskozil-Anhänger hervorgetan. Doskozil und seine Verbündeten versuchen immer ungenierter, Rendi-Wagner als SPÖ-Parteichefin abzusetzen“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, hinsichtlich der anhaltenden Obmann-Debatte in der SPÖ.



„Die SPÖ-Parteichefin wird tagtäglich von ihren eigenen Landesparteien beschädigt. Symptomatisch für den Zustand der SPÖ ist, dass sich mittlerweile führende Mitarbeiter der Bundes- und Landespartei auf Twitter gegenseitig beflegeln. Laut Medienberichten fordert der burgenländische SPÖ-Landesgeschäftsführer sogar den Rausschmiss eines roten Bundespartei-Mitarbeiters und Rendi-Wagner-Vertrauten“, so Stocker, und abschließend: „Die SPÖ macht nichts anderes mehr als streiten – egal ob intern oder gegenüber der Bundesregierung. Während die Menschen im Land mit den Krisen unserer Zeit kämpfen und die Bundesregierung arbeitet, beschäftigt sich die SPÖ mit sich selbst und einem innerparteilichen Vorwahlkampf.“

