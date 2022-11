Wegen Fußball-WM: Ski-Weltcup in Lake Louise live im ORF-2-Hauptabend

Vom 25. bis 27. November um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Die ersten Speed-Bewerbe der noch jungen Ski-Weltcup-Saison werden vom 25. bis 27. November 2022 in Lake Louise ausgetragen. Die Abfahrt der Herren am 25. sowie die beiden Super-G-Rennen am 26. und 27. November stehen dabei im Hauptabend von ORF 2 auf dem Programm, da in ORF 1 die Fußball-WM zu sehen ist und der ORF laut ORF-Gesetz sogenannten Premium-Sport, zu dem sowohl Spiele der Fußball-WM als auch Übertragungen aus dem Ski-Weltcup zählen, nicht im Spartensender ORF SPORT + zeigen darf.

Die Kommentatoren aller drei Rennen sind Thomas König und Hans Knauß, Joachim Puchner ist als Kamera-Fahrer unterwegs, Christian Diendorfer meldet sich aus dem Zielraum.

