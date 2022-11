SPÖ-Holzleitner zu 16 Tage gegen Gewalt und Fußball-WM: Zeigen wir Gewalt die rote Karte!

SPÖ-Frauen fordern verstärkten Schutz – Schutzkonzept, ständiger Krisenstab, mehr Hochrisikofallkonferenzen, 228 Mio. Euro für Gewaltschutz, Ausbau Frauen- und Mädchenberatung

Wien (OTS/SK) - „Sportliche Großereignisse führen zu einem Anstieg von häuslicher Gewalt. Das zeigen Studien. Ursache dafür ist der erhöhte Alkoholkonsum", so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner aus Anlass der 16 Tage gegen Gewalt vom 25.11. bis 10.12.2022. Während der Fußball-Weltmeisterschaft schlagen die SPÖ-Frauen bei Straßenaktionen Alarm. In dieser Zeit liegen in Gastronomiebetrieben, Kinos und anderen Veranstaltungsorten in ganz Österreich „Rote Karten gegen Gewalt“ mit Notrufnummern wie der Frauenhelpline 0800 222 555 auf. „Es muss im öffentlichen Raum gut sichtbar sein, wo es Hilfe gibt. Gewalt an Frauen findet jeden Tag statt. Die Fußball-WM stellt eine weitere Gefahr dar. Die Bundesregierung muss handeln und ein Schutzkonzept bieten!“ so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. ****

Bei Public Viewings sollen Notrufnummern gut zugänglich und sichtbar sein. Sinnvoll ist auch die Bewerbung einzelner Codewörter wie „Ich muss zu Dr. Viola“. Dafür braucht es rasch Aufklärung und Schulungen der Mitarbeiter*innen von Gastronomiebetrieben.

In einer Studie des Centre for Economic Performance wurden mehr als eine halbe Million Gewalttaten in zeitlicher Nähe zu Spielen von Manchester City und Manchester United untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass Alkohol eine besonders große Rolle spielt. Rund zehn Stunden nach Spielende wurde ein Anstieg der Fälle häuslicher Gewalt um 8,5 Prozent beobachtet. Auch eine Studie der Universität Lancaster hat anhand von drei Weltmeisterschaften den Zusammenhang von Gewalt und Fußballspielen aufgezeigt.

In Österreich ist die Gewalt an Frauen in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Mittlerweile werden in Österreich monatlich etwa 3 Frauen ermordet.

Das fordern die SPÖ-Frauen:

• Schutzkonzept für die Zeit der Fußball-WM: Hilfseinrichtungen müssen im öffentlichen Raum gut sichtbar sein!

• Ständiger Krisenstab von Frauen-, Innen- und Justizministerium sowie Im Gewaltschutz tätiger Organisationen

• Mehr Hochrisikofallkonferenzen

• 228 Millionen Euro für den Gewaltschutz und 3000 Vollzeitstellen in Beratungseinrichtungen

• Ausbau der Frauen- und Mädchenberatungsstellen und eine solide Basisfinanzierung.

(Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/