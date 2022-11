Lotto: Jackpot bei „6 aus 45“ – es warten rund 1,4 Millionen Euro

Solo-Joker bringt win2day-User 162.700 Euro

Wien (OTS) - Lotto “6 aus 45” startet mit einem Jackpot in den Advent. Da es am vergangenen Mittwoch keinen Wettschein mit den durchwegs hohen „sechs Richtigen“ 14, 28, 32, 33, 43 und 44 gegeben hat, wartet am kommenden ersten Adventsonntag ein Jackpot mit rund 1,4 Millionen Euro.

Einen Sologewinn gab es beim Fünfer mit der Zusatzzahl 20. Ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatte, kam per Normalschein zum Erfolg und gewann mehr als 81.000 Euro. Zum Sechser fehlte ihm im zehnten von zwölf Tipps die Zahl 32.

Utl.: LottoPlus

Auch LottoPlus endete am Mittwoch ohne Sechser. Dies kam wiederum den Gewinnern eines Fünfers zugute, denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt. So erhielten 31 Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen jeweils mehr als 7.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Utl.: Joker

Beim Joker gab es einen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl, und der wurde über die Spieleseite win2day gespielt. Das angekreuzte „Ja“ zum ist mehr als 162.700 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. November 2022

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 589.208,46 – 1,4 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 81.016,10 55 Fünfer zu je EUR 1.606,90 154 Vierer+ZZ zu je EUR 172,10 2.943 Vierer zu je EUR 50,00 3.877 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 48.428 Dreier zu je EUR 5,50 158.026 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 14 28 32 33 43 44 Zusatzzahl 20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. November 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 31 Fünfer zu je EUR 7.825,60 1.710 Vierer zu je EUR 24,00 31.854 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 5 6 24 36 37

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23. November 2022

1 Joker EUR 162.702,40 9 mal EUR 8.800,00 89 mal EUR 880,00 768 mal EUR 88,00 7.679 mal EUR 8,00 79.770 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 6 4 0 8 9

