Lagerhaus-Online-Shop für landwirtschaftliche Betriebe feiert Premiere

Korneuburg/Wels (OTS) - RWA Raiffeisen Ware Austria und Lagerhaus-Genossenschaften feiern auf der Agraria in Wels die Premiere des neuen Online-Shops für Agrar und Technik auf onfarming.at. Der Shop wurde speziell für die Bedürfnisse von landwirtschaftlichen Betrieben konzipiert. Betriebsmittel wie Saatgut oder Pflanzenschutzmittel sowie Ersatzteile können bequem online via PC, Smartphone oder Tablet geordert und zugestellt oder nach dem Click-and-Collect-System im Lagerhaus abgeholt werden.

One-Stop-Shop onfarming.at

Christoph Metzker, Vorstandsdirektor der RWA: „ Mit der Integration des neuen Online-Portals wird www.onfarming.at zum One-Stop-Shop für alle landwirtschaftlichen Belange. So bieten wir ein Rundumservice: Ausgehend von den verschiedenen Tools zur einfacheren Betriebsführung über Börsenkurse und Wetterdaten bis hin zur stets aktuellen Übersicht der getätigten Käufe über das Lagerhaus-Kundenkonto. “

Digitale Einkaufswelten

Über den neuen Agrar- und Technik-Shop können Kund:innen direkt auf die einzelnen Produkte zugreifen. Wer noch nicht auf dem Portal registriert ist, muss sich zuvor bei der jeweiligen Lagerhaus-Genossenschaft anmelden. Die Verrechnung erfolgt dann über das persönliche Lagerhaus-Konto. „ Der Online-Shop ist die Verlängerung des stationären Handels und bietet eine komfortable und schnelle Möglichkeit für Landwirt:innen, in ihrem Lagerhaus digital einzukaufen “, so Christoph Pesl, Leiter Agrarmarketing in der RWA Raiffeisen Ware Austria.

