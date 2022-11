SJ-Greiner: „Jede fünfte Frau* ist von Gewalt betroffen – und Ministerin Raab sieht einfach zu!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend zu den Aktionstagen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen*

Wir haben es mit einem systematischen Problem zu tun, das tausende Frauen* täglich betrifft. Trotzdem schaut die Regierung weiterhin weg, während wir von Frauen*ministerin Raab mit Ankündigungen und leeren Versprechen abgespeist werden. Sie ist aus unserer Sicht mehr als rücktrittsreif! Romana Greiner, SJ

Wien (OTS) - „Eine von fünf Frauen* war oder ist in Österreich von physischer oder psychischer Gewalt betroffen. Diese unfassbar dramatische Anzahl kann von der Frauen*ministerin Raab nicht weiter hingenommen werden!“ stellt die Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend, Romana Greiner, im Zuge der Medienaktion zu den „16 Tagen gegen Gewalt an Frauen“ fest. Für Greiner ist Österreich ein skandalöses Fallbeispiel: In diesem Jahr gab es bereits 28 Femizide.



Greiner kritisiert, dass die Bundesregierung deutlich zu wenig gegen die systematische Gewalt an Frauen* unternimmt. „ Wir haben es mit einem systematischen Problem zu tun, das tausende Frauen* täglich betrifft. Trotzdem schaut die Regierung weiterhin weg, während wir von Frauen*ministerin Raab mit Ankündigungen und leeren Versprechen abgespeist werden. Sie ist aus unserer Sicht mehr als rücktrittsreif! “, meint Greiner.



Des Weiteren weist die Sozialistische Jugend mit ihrer Aktion darauf hin, dass Gewalt viele Facetten haben kann. „Strukturelle Gewalt gegen Frauen* fängt nicht erst mit einer Körperverletzung an. Sie zeigt sich bereits in sexistischen Witzen, frauen*feindlicher Sprache und der Bedienung von Geschlechterklischees. Gewalt geht so gut wie immer von Männern aus. Wenn man es mit der Gewaltprävention ernst meint, braucht’s daher nicht nur finanzielle Mittel, sondern Bildungsarbeit, die bereits im Kindergarten ansetzt. So soll ein respektvoller Umgang zwischen den Geschlechtern frühzeitig erlernt werden.“, so Greiner abschließend.



Fotos der Medienaktion sind unter folgendem Link aufrufbar: LINK



