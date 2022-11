Hausbesitzerbund Steiermark (ÖHGB) und Wirtschaftsbund Graz Innere Stadt laden zum Expertenabend „Verkauf & Vermietung von Immobilien“

Gemeinsam mit dem Wirtschaftsbund lädt der Hausbesitzerbund Steiermark am 30. November 2022 ab 18 Uhr zum Expertenabend mit Prosecco-Empfang auf die Murinsel ein.

Graz (OTS) - Den Exklusiv-Vortrag hält der bekannte Univ.Doz. KommR Christian Hrdliczka, Fachgruppenobmann-Stv. der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien, der u.a. auch die REMAX-Akademie leitet. Die Veranstaltung ist als Hybrid-Event gestaltet, um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen. Aus dem aktuellen Inhalt:

Optimierung des "Return on Investment“ Ihrer Immobilie

Der Immobilienmarkt boomt trotz Krisen - orientieren Sie sich anhand aktueller Daten und Fakten und wichtiger, praxisnaher Tipps bei Verkauf und Vermietung von Immobilien aus Expertensicht.

Verkauf von Immobilien - umfassende Planung ist essentiell

Auch private Immobilienverkäufer sollten den Verkauf ihrer Liegenschaft genau planen, da dieser mit großer finanzieller Tragweite verbunden ist.

Der richtige Preis ist entscheidend

Immobilien sind sehr individuell. Den richtigen Angebotspreis festzulegen ist einer der wesentlichsten Punkte bei der Vorbereitung des Verkaufs. Unbedingt erforderlich ist es, sich ein Bild von der aktuellen Marktlage zu machen. Und je zügiger Sie ihre Immobilie verkaufen können, umso besser wird der zu erzielende Preis sein.

Von der Mietersuche bis zur Schlüsselübergabe

Informieren Sie sich, wieviel Miete Sie nach aktueller Mietengesetzgebung verlangen dürfen. Ist der Mietzins frei, orientieren Sie sich an ähnlichen Objekten. Achten Sie darauf, dass Ihr Mietvertragsformular der aktuellen Rechtsprechung entspricht. Lassen Sie einen Energieausweis erstellen, falls sie noch keinen haben, dieser ist vor jeder Vermietung vorzulegen. Gehen Sie bei Vertragsabschluss den Mietvertrag mit dem neuen Mieter durch und weisen Sie auf Besonderheiten, wie z.B. Wartungspflichten hin. Erstellen Sie ein genaues Übergabeprotokoll und lesen Sie die Zählerstände ab. Im Expertenvortrag wird auch das neue „Bestellerprinzip bei Maklergebühren“ thematisiert und über den aktuellen Stand informiert.

Dieses "Hybrid-Eventformat“ bietet dazu die ideale Gelegenheit, denn es können zwar nur die ersten 100 Anmeldungen persönlich vor Ort teilnehmen, aber alle weiteren Interessierten haben die Möglichkeit, das Event via Zoom im Internet mittels Zugangslink nach erfolgter Anmeldung LIVE zu verfolgen. Individuelle Fragen sind während der Veranstaltung live und online möglich - nutzen Sie das Wissen unseres Gast-Experten.



Vortragender

Univ. Doz. KommR Christian Hrdliczka

Fachgruppenobmann-Stv. der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien, Leiter der RE/MAX- Akademie

RE/MAX Austria

Moderation

Reinhard Grundner

Präsentator des TV-Hits “Grundners Kulinarium“ als eigene Serie in “Steiermark heute“

Eventdetails

Kostenfreie Veranstaltung

Wo: Grazer Murinsel

Wann: 30.11.2022

Einlass / Beginn: 18.00 Uhr / 18.30 Uhr

Ende (geplant): 20.00 Uhr

Format/Setting: Hybrid-Event

Erste 100 Anmeldungen in Präsenz vor Ort, weitere Anmeldungen zur Teilnahme via LIVE-Stream über Zoom im Internet mittels Zugangslink nach erfolgter Anmeldung.

Anmeldung via E-Mail: info @ hausbesitzer.at

Unterlagen des Experten-Vortrages werden auf Nachfrage kostenfrei als PowerPoint-Präsentation digital übermittelt.



Anmeldung zum Expertenabend Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Haus- und Grundbesitzerbund Steiermark

Presse und Informationsdienst

Ing. Peter Hoetzer, akad. IM

Telefon: 0316 829519-40

presse @ hausbesitzer.at