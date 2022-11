„Auf zum Weinkehrschwung!“: ÖWM startet Winterkampagne

Wien (OTS) - Mit einer eigenen Winterkampagne unterstützt die ÖWM (Österreich Wein Marketing GmbH) von Dezember bis April den Weinabsatz in Österreichs Skigebieten. Werbesujets auf Skiliften und gezielte Online-Werbung machen Lust auf Wein aus Österreich nach einem erfolgreichen Skitag. Parallel startet die ÖWM eine Schulungsoffensive in der Gastronomie vor Ort.

„Auf zum Weinkehrschwung!“ – mit diesem Slogan macht die ÖWM ab Mitte Dezember in Österreichs Skigebieten Gusto auf ein Glas Grünen Veltliner, Zweigelt & Co. Werbesujets auf Sessellift-Sicherheitsbügeln lenken die Aufmerksamkeit der Gäste in Tirol, Vorarlberg, Salzburg und der Steiermark auf Österreichs einzigartige Weine. So können die Tourist*innen schon während der Liftfahrt überlegen, wie sie den Skitag genussvoll ausklingen lassen. Mit gezielten Online- und Social-Media-Anzeigen verdoppelt die ÖWM die Werbewirkung der Kampagne.

„Ein Skiurlaub in Österreich ist nur vollständig, wenn man auch unsere ausgezeichneten Weine probiert hat – das wollen wir den Gästen vermitteln!“, erklärt Chris Yorke, Geschäftsführer der ÖWM.

weinkehrschwung.at: Wintergenuss mit Wein aus Österreich

Bis Ende April wird die Kampagne in den Skigebieten laufen. Alle Werbemittel verweisen auf die Website weinkehrschwung.at. Dort finden die Besucher*innen Tipps zu Speisen-und-Wein-Kombinationen, Österreichs Top-Weinen sowie zu Skihütten mit Schwerpunkt auf Weingenuss, Wirtshäusern und Restaurants. Insgesamt rechnet die ÖWM mit 17 Mio. Sichtkontakten aller Werbemaßnahmen bei den Gästen.

Schulungen für Service-Personal

Bereits ab Anfang Dezember startet die ÖWM auch eine Schulungsoffensive in der westösterreichischen Gastronomie. Damit soll das Servicepersonal in den Skigebieten speziell für den Verkauf heimischer Weine motiviert und vorbereitet werden.

„Österreichs Gastronominnen und Gastronomen sind sehr wichtige Partner für unsere Weingüter! Sie sind die Vermittler*innen zwischen unseren Weinen und ihren Gästen“, unterstreicht Yorke. „Umso wichtiger ist es, dass wir einen engen Kontakt zu ihnen pflegen und sie davon überzeugen, dass zu ihren Speisen am besten unsere hervorragenden Weine passen!“

