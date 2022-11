8. Dezember: dm hält 106 von 386 Filialen offen

Kundenservice, Energiesparen und freier Tag für Mitarbeiter

Salzburg/Wals (OTS) - 106 der 386 dm Filialen bleiben am 8. Dezember für Kunden geöffnet. Österreichs führende Drogerie will so gleichermaßen die Bedürfnisse von Kunden und Mitarbeitern sowie Aspekte des Energiesparens berücksichtigen. Vielfach besteht an den betroffenen Standorten zudem eine vertragliche Verpflichtung zum Offenhalten.

„Am 8. Dezember gilt es für uns, die Bedürfnisse der Kunden, der Mitarbeiter, wirtschaftliche Überlegungen sowie Aspekte des Energieverbrauchs unter einen Hut zu bringen“, sagt Harald Bauer, Geschäftsführer bei dm drogerie markt. „Wir konzentrieren uns auf Standorte, an denen unsere Kunden diesen Tag erfahrungsgemäß verstärkt für Einkäufe – auch für Weihnachtseinkäufe – nutzen wollen. In aller Regel handelt es sich hier um Destinationen mit einem attraktiven Gesamtangebot mehrerer Händler im Umfeld, wie das etwa in großen Fachmarkt- oder Einkaufszentren der Fall ist.“ Vielfach bestehe an diesen Standorten zudem eine vertragliche Verpflichtung zum Offenhalten der Läden, so Bauer. In Summe werden am 8. Dezember 106 der 386 dm Filialen in Österreich geöffnet sein. Kunden werden über Aushänge an den Filialen, Online auf www.dm.at sowie in der Mein dm-App informiert.

Diese dm Filialen haben am 8. Dezember geöffnet:

Burgenland:

Neusiedl am See – FMZ, Altenburgerstraße 20/9, 7100 Neusiedl am See

FMZ Kittsee, Eisenstädter Straße 29/1a, 2421 Kittsee

EO Park, Europastraße (Top 6) 2, 7400 Oberwart

FMZ Stoob, Stoob-Süd (Top 1) 56, 7344 Stoob

Wien:

Q19, Grinzinger Straße 112, 1190 Wien

Kaufhaus Gerngross, Mariahilfer Straße 42-48, 1070 Wien

Gasometer, Guglgasse 6, 1110 Wien

Sandleitengasse 41, 1160 Wien

Lugner City, Gablenzgasse 5-13, 1150 Wien

Europaplatz 2, 1150 Wien

Landstraßer Hauptstraße 97-101, 1030 Wien

Millenniumtower, Handelskai 94-96, 1200 Wien

EKZ, Landstraßer Hauptstraße 2a, 1030 Wien

EKZ Stadioncenter, Olympiaplatz 2, 1020 Wien

Auhofcenter, Albert-Schweitzer-Gasse 6a, 1140 Wien

Praterstern, Praterstern 1, 1020 Wien

Zentagasse 11-13, 1050 Wien

Meiselmarkt, Hütteldorfer Straße 81b, 1150 Wien

EKZ Citygate, Wagramer Straße 195 / Top5, 1210 Wien

Gewerbeparkstraße 21, 1220 Wien

huma-eleven, Landwehrstraße 6, 1110 Wien

Gudrunstraße 2/3/1A, 1100 Wien

EKZ Riverside, Breitenfurter Straße 372-380, 1230 Wien

Brünner Straße 184, 1210 Wien

SC-Nord, Ignaz-Köck-Straße 1, 1210 Wien

Ignaz-Köck-Straße 1, 1210 Wien

Niederösterreich:

Traisenpark, Dr. Adolf Schärf Straße 5, 3100 St. Pölten

FMZ Gänserndorf, Bodenzeile 5B, 2230 Gänserndorf

Wiener Straße 12, 2301 Groß-Enzersdorf

Europastraße 5, 2544 Leobersdorf

Wiener Straße 3a, 3250 Wieselburg

Eco Plus Park 4. Straße 4/3, 2460 Bruck an der Leitha

FMZ West, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 3300 Amstetten

Löwenpark 1 / Top 7, 3390 Melk

Wiener Straße 75, 2514 Traiskirchen

FMZ Hollabrunn, Aspersdorferstraße 11c, 2020 Hollabrunn

Thayapark-Straße 1, 3830 Waidhofen an der Thaya X

Pottendorfer Straße 39, 2700 Wiener Neustadt

Wiener Straße 121, 2500 Baden

EKZ Rosenarcade, Hauptplatz 11-14, 3430 Tulln an der Donau

Bernsteinstraße 2, 2273 Hohenau an der March

Fischapark, Zehnergürtel 12-24, 2700 Wiener Neustadt

Galleria Danubia, Preßburger Reichsstraße 1, 2410 Hainburg a.d. Donau

Bühlcenter, Wiener Straße (Top 07) 96-102, 3500 Krems an der Donau

Hubatschstraße, (Top 3) 3, 2345 Brunn am Gebirge

Wiener Neustädter Straße 40, 2483, Ebreichsdorf

SCS Shopping City Süd, SCS-Straße 11, 2334 Vösendorf

Griesfeldstraße 6, 2351 Wiener Neudorf

Panoramapark, Schraubenwerkstraße 1, 2620 Neunkirchen

Shopping Resort Gerasdorf, G3 Platz 1, 2201 Gerasdorf bei Wien

Oberösterreich:

Industriezeile 76, 4020 Linz

Lentia City, Blütenstraße 13-23, 4040 Linz

Karl-Steiger-Straße 1, 4030 Linz

Max-Center, Gunskirchner Straße 7, 4600 Wels

Varena, Linzer Straße 50, 4840 Vöcklabruck

Oberfeldstraße 91, 4600 Wels

City Center, Erlachweg 12, 5280 Braunau am Inn

Weberzeile 1, 4910 Ried im Innkreis

Ikea-Platz 4, 4053 Ansfelden

SC-Plus, Plus-Kauf-Straße 7, 4061 Pasching

Kaserngasse 1a, 4400 Steyr

Asten-Frunpark, Handelsring 8-10, 4481 Asten

Salzburg:

Europark, Europastraße 1, 5020 Salzburg

Stadion Lehen, Schumacherstraße 14, 5020 Salzburg

Shopping Arena, Alpenstraße 107, 5020 Salzburg

ZIB, Fürbergstraße 18-20, 5020 Salzburg

Forum 1, Südtiroler Platz 13/Shop 20, 5020 Salzburg

Kletzlgutweg 2c, 5400 Hallein

Römerstraße 3, 5301 Eugendorf

Leogangerstraße 18, 5760 Saalfelden am Steinernen Meer

Bahnhofstraße 4, 5500 Bischofshofen

Steiermark:

Graz Citypark, Lazarettgürtel 55, 8020 Graz

G Center West, Weblinger Gürtel 25, 8054 Graz

Murpark, Ostbahnstraße 3, 8041 Graz

Arena am Waldfeld 17, 8753 Fohnsdorf

Mühldorf 465, 8330 Feldbach

Ludwig-Binder-Straße 22, 8200 Gleisdorf

Kapfenberg, Wiener Straße 35A/Top 03, 8605 Kapfenberg

Kaplanweg 14, 8160 Weiz

Grazerstraße 18a, 8280 Fürstenfeld

City Shopping Leoben, Hauptplatz 19, 8700 Leoben

Hatric 11, 8230 Hartberg

ShoppingCity Seiersberg 3, 8055 Seiersberg-Pirka

Kärnten:

EKZ Atrio, Kärntner Straße 34, 9500 Villach

City Arkaden, St. Veiter Ring 20, 9020 Klagenfurt

FMZ, Völkermarkter Straße 36, 9300 Sankt Veit an der Glan

Umfahrungsstraße 8, 9100 Völkermarkt

Spittal Neukauf, Villacher Straße 79-83, 9800 Spittal an der Drau

Villach Neukauf, Bruno-Kreisky-Straße 25, 9500 Villach

EKZ Tenoria, Bahnhofplatz , 9400 Wolfsberg

Hermann-Gmeiner-Straße 1, 9020 Klagenfurt

Durchlaßstraße 10, 9020 Klagenfurt

Tirol:

Sillpark, Museumstraße / Sillpark 38, 6020 Innsbruck

DEZ, Amraser-See-Straße 56a, 6020 Innsbruck

KH Tyrol, Maria-Theresien-Straße 29-35, 6020 Innsbruck

ELI, Salzburger Straße 1, 8940 Liezen

FMZ Kitzbühel, Jochberger Straße 66, 6370 Kitzbühel

Inntalcenter, Gewerbehof 1-3, 6330 Kufstein

Andreas-Hofer-Straße 10, 6130 Schwaz

Michael-Seeber-Straße 3, 6410, Telfs

Niederfeldweg 9F+9E/T3, 6230 Brixlegg

Glocknerstraße 1, 9990 Nußdorf-Debant

Vorarlberg:

DO-Messepark, Messestraße 2, 6850 Dornbirn

EKZ Zimbapark, Almteilweg 1, 6706 Bludenz

Kapellenstraße 1, 6890 Lustenau

