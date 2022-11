„Austrofreds Barcelona“ mit Ankathie Koi & Thomas Gansch: am 3.12. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Die Sängerin Ankathie Koi und der Trompeter Thomas Gansch sind zwei schillernde Bühnengestalten mit viel Charme, Charisma und musikalischem Können. Am Samstag, den 3. Dezember (20.00) sind die beiden zu Gast bei Austrofred im ORF RadioKulturhaus. Die Veranstaltung wird auch via Video-Livestream übertragen.

Ankathie Koi ist bayrische Wahl-Wienerin und hat sich in den letzten Jahren einen Namen als „perfekteste Popstimme des Landes“ gemacht. Ihre erste Single „Kate, It's Hunting Season“ veröffentlichte sie 2014, drei Jahre später folgte das Debütalbum „I Hate The Way You Chew“ mit der Kultsingle „Little Hell“. Die darauffolgende, umfangreiche Tour führte ihre Band sogar bis nach Mexiko City. 2019 folgte Ankathie Kois zweites Album „Prominent Libido“, aktuell arbeitet sie an ihrem dritten Album.

Thomas Gansch ist einer der vielseitigsten und herausragendsten Trompeter seiner Generation. Während des Studiums (Konzertfach Trompete) gründete er 1992 gemeinsam mit Studienkollegen die Gruppe Mnozil Brass. Nach sechs Jahren Klassik entschloss sich Gansch das Studium zu beenden und sich seiner großen Liebe, dem Jazz, zuzuwenden. Von 1998 bis 2006 spielte er im Vienna Art Orchestra, heute hat er neben Mnozil Brass noch zahlreiche andere Projekte, u.a. „Brein, Schmid & Gansch“, „Schlagertherapie“ oder sein Projekt mit Herbert Pixner „Alpen & Glühen“.

„Austrofreds Barcelona“ findet am Samstag, den 3. Dezember (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses statt. Der Eintritt beträgt EUR 21,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 87878/19121

bernadette.aigner @ orf.at