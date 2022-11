Management Factory ist jetzt Teil der Valtus Gruppe

Mit November 2022 ist die Management Factory – der Marktführer im Interim Management in Österreich – Teil der Valtus Gruppe mit Sitz in Paris.

Wien (OTS) - Die Valtus Gruppe wickelt jährlich mehr als 700 Interim-Management-Aufträge ab und hat Zugriff auf einen Pool von mehr als 15.000 Interim-Managern. Damit ist die Management Factory ab sofort auch in der Lage, Kunden Interim Management auf internationaler Ebene anzubieten.

„Die Internationalisierung und der Ausbau unseres Pools an Interim Managern sind die wesentlichen Motivationsfaktoren, Teil der Valtus Gruppe zu werden. Wir gehen davon aus, unsere Position als Nummer 1 am österreichischen Markt weiter auszubauen“, sagt Gerhard Wüest, einer der Gründungsmitglieder der Management Factory.

„Als anerkannter österreichischer Marktführer im Bereich Transition Management mit seiner Expertise in Restrukturierung und Turnarounds ist die Management Factory für die Valtus Gruppe ein wichtiger Baustein und ein erster Schritt in die DACH-Region. Durch die Konsolidierung der führenden Akteure in jedem Land erhalten unsere Kunden Zugang zu den besten Führungskräften mit dem höchsten Niveau an operativer Exzellenz und Leistung in der ganzen Welt“, sagt Philippe Soullier, CEO der Valtus Gruppe.

Die Management Factory erbringt seit über 20 Jahren Interim Management Services in Österreich, mit den Schwerpunkten Finance und Turnaround Management. Auch Beratungsaufträge wie die Erstellung von Going Concern Forecasts oder unabhängigen Business Reviews werden angeboten. Insgesamt beschäftigt die Management Factory rund 15 Mitarbeiter, deren Leistungen regelmäßig ausgezeichnet werden. 2021 gewann die Management Factory den Constantinus Award der Wirtschaftskammer Österreich und das beste Interim Management Projekt des Jahres vom Spitzenverband der österreichischen Interim Manager.

Die Valtus Gruppe ist mit einem Umsatz von 100 Millionen Euro der europäische Marktführer für Übergangs- und Executive Interim Management mit Hauptsitz in Paris. Die Gruppe hat Tochtergesellschaften in Schweden, Finnland, Dänemark, Großbritannien und nun auch in Österreich. Sie ist Gründungsmitglied des Globalize-Netzwerks, um mit erstklassigen Interim-Management-Unternehmen in Europa und weltweit zusammenzuarbeiten.

