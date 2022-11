AVISO – Pressekonferenz zum Österreichischen Impftag 2023 am 1. Dezember 2022

Wien (OTS) - Der Österreichische Impftag 2023 widmet sich nicht nur den aktuellen Covid-19-Impfstoffen und den medizinischen Herausforderungen durch Long Covid, sondern auch der Kommunikation zum Thema Impfen allgemein. Und es wird die Thematik behandelt, dass Krankheiten, die zuletzt nur wenig Aufmerksamkeit erhielten, wegen mangelnder Durchimpfungsraten in die Mitte der Gesellschaft zurückkehren. In Kooperation von MedUni Wien, Österreichischer Ärztekammer (ÖÄK), Österreichischer Apothekerkammer und der Österreichischen Akademie der Ärzte GmbH wird der Österreichische Impftag am 21. Jänner 2023 wieder als Präsenztagung im Austria Center Vienna sowie als Live-Stream stattfinden (Anmeldung unter www.impftag.at).



Am Donnerstag, 1. Dezember 2022, findet dazu ab 10:00 Uhr eine Pressekonferenz statt.

Ort: Josephinum – Ethik, Sammlungen und Geschichte der Medizin

Währinger Straße 25, 1090 Wien



Ihre Ansprechpartner:innen sind:

Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Zentrums für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der MedUni Wien

Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferates der Österreichischen Ärztekammer

Gerhard Kobinger, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer

Maria Paulke-Korinek, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz



Um Anmeldung unter pr @ meduniwien.ac.at wird ersucht. Bei der Veranstaltung wird das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen.

