6 neue Partner:innen bei LeitnerLeitner und LeitnerLaw Rechtsanwälte

Linz/Graz/Salzburg/Budapest (OTS) - Mit 1. Februar 2023 erweitern LeitnerLeitner und LeitnerLaw Rechtsanwälte ihre Führungsteams in Österreich und Zentral- und Südosteuropa um 6 neue Partner:innen.

„Wir freuen uns sehr, dass unser Führungsteam in diesem Jahr mit so vielen exzellenten Kolleg:innen gestärkt wird. Besonders stolz sind wir darauf, dass alle neuen Partner:innen bereits seit vielen Jahren Teil der Teams von LeitnerLeitner oder LeitnerLaw Rechtsanwälte sind. Dies zeigt einmal mehr, dass wir Talente aus den eigenen Reihen zu hervorragenden Expert:innen entwickeln können und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei uns kein leeres Versprechen ist“, ist Gerald Gahleitner, CEO von LeitnerLeitner, überzeugt. Die neuen Partner:innen werden sich zukünftig dem weiteren Aus- und Aufbau der Expertise in den jeweiligen Service Lines widmen und dabei die fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten in Österreich sowie CEE/SEE in den Fokus stellen.

Folgende Führungskräfte rücken ab 1. Februar 2023 in die Partnerebene auf:

Christina Hödlmayr-Traxler (32) wird zukünftig das Führungsteam von LeitnerLaw Rechtsanwälte in Linz als Partnerin erweitern. Die promovierte Rechtsanwältin ist Expertin im Bereich Arbeitsrecht und betreut ihre Mandant:innen österreichweit darüber hinaus im Verwaltungsstrafrecht und Litigation. Sie ist Autorin zahlreicher Publikationen zum Arbeitsrecht und gefragte Referentin zu ihren Fachthemen.

Silvia Hofer (36) ist seit 2018 im Team von LeitnerLeitner und wird ab 1. Februar 2023 als Partnerin den Standort Graz weiterhin leiten und gleichzeitig den Ausbau der Kanzlei in allen Service Lines vorantreiben. Fachlich liegt der Fokus der Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin auf der Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen, in der Beratung zu Fragen der nationalen und internationalen Rechnungslegung sowie IKS- und Prozessthemen, ebenso wie in der Begleitung von Bewertungs- und Transaktionsprojekten. Zudem ist sie für die interne Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter:innen im Bereich Audit zuständig und vertritt LeitnerLeitner Österreich im Vorstand des Instituts der Wirtschaftsprüfer:innen.

Manuela Madlmayr (50) ist Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin und seit 1999 im Team von LeitnerLeitner. Sie betreut zahlreiche Prüfungsmandate im Rahmen des Prüfungsbetriebs von LeitnerLeitner. Darüber hinaus übernimmt sie die laufende Steuerberatung für ihre Mandant:innen und betreut zudem Konzerne sowie Stiftungen.

Natascha Schneider (44) ist Steuerberaterin und seit 2009 bei LeitnerLeitner tätig. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der umfassenden Beratung von Körperschaften öffentlichen Rechts, NPOs und KMU. Vor ihrem Einstieg bei LeitnerLeitner in 2009 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Öffentliches Recht, Finanzrecht an der Universität Salzburg.

Andrea Wartner-Weixlbaumer (42) ist seit 2003 im Audit-Bereich von LeitnerLeitner in Linz tätig. Die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin legt zukünftig in ihrer neuen Funktion als Partnerin den fachlichen Fokus auf Konzernrechnungslegung, österreichische und internationale Rechnungslegung sowie Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Ungarn | Gellért Menczel-Kiss (38) wird ab 1. Februar 2023 den Partnerkreis von LeitnerLeitner in Ungarn im Bereich der Steuerberatung erweitern. In der Beratung seiner Mandant:innen verfolgt der Steuerberater einen generalistischen Ansatz. Zudem publiziert und referiert Gellért Menczel-Kiss laufend zu seinen Fokusthemen.

Über LeitnerLeitner:

LeitnerLeitner gehört zu den führenden Kanzleien im Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Financial Advisory Services in Zentral- und Süd-Osteuropa. Seit über 60 Jahren begleiten und beraten wir mit Leidenschaft grenzübergreifend Unternehmen, Familienunternehmen, Privatpersonen, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie andere NPOs, Konzerne, Stiftungen und Freiberufler. www.leitnerleitner.com

Über LeitnerLaw Rechtsanwälte | Edthaler Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH:

LeitnerLaw Rechtsanwälte ist eine dynamische Rechtsanwaltskanzlei in Österreich mit Fokus auf Wirtschaftsrecht und Standorten in Linz, Wien, Graz und Prag sowie einer Sprechstelle in Ried. Mit einem großen internationalen Netzwerk und in Partnerschaft mit der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei LeitnerLeitner beraten wir (inter)nationale Konzerne, Familienunternehmen, Private Clients, Banken und Stiftungen ebenso wie Klein- und Mittelbetriebe umfassend und interdisziplinär. www.leitnerlaw.at

