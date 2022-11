Oö. Volksblatt: "Sicherheit" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 24. November 2022

Linz (OTS) - Die Zeiten sind unsicher, Virus und Krieg in Europa gibt es noch immer und die Teuerung bringt für viele Menschen schlaflose Nächte. Ja, Sicherheit ist mehr als nur ein gutes Schloss an der Tür. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, das etwa einen sicheren Arbeitsplatz und eine gute Gesundheitsversorgung beinhaltet. Aber eines sollten wir uns auch bewusst werden: In Österreich kann man sich trotz der vielen globalen Unsicherheiten durchaus sicher fühlen und vertrauensvoll in die Zukunft schauen. Nicht nur, weil wir uns in Österreich auf die Profis von Polizei und Bundesheer verlassen können. Nicht nur, weil wir uns im Ernstfall auf unsere Ärzte und Pflegekräfte verlassen können. Sondern auch, weil man hierzulande versucht, Kompromisse zu finden und Konflikte nicht eskalieren zu lassen. Das zeigte sich bei der nun fixierten Gehaltslösung bei den Beamten. Es ist zu hoffen, dass die Sozialpartner auch in den anderen Sparten eine gemeinsame Lösung finden.

