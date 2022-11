Weratschnig/Grüne gratuliert Carmen Possnig zur Auswahl ins ESA-Astronaut:innen-Korps

Die Weltraumforschung nimmt einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert ein

Wien (OTS) - "Dass mit Medizinerin Carmen Possnig eine österreichische Forscherin von der ESA für das Astronaut:innen-Korps ausgewählt wurde, zeigt, welche großartigen Leistungen sie in den vergangenen Jahren im Bereich Forschung und Weltraummedizin erreichen konnte. Dazu kann man Carmen Possnig nur herzlichst gratulieren und beglückwünschen", freut sich Hermann Weratschnig, Verkehrssprecher der Grünen, und ergänzt: "Die Auswahl unterstreicht, dass die Weltraumforschung auch in einem vergleichsweise kleinen ESA-Mitgliedsland wie Österreich exzellente Resultate hervorbringt. Als Tiroler freut es mich umso mehr, dass sich hier auch die Universität Innsbruck als Alma Mater indirekt ihre Lorbeeren verdienen konnte."

"Klimaschutz- und Weltraumministerin Leonore Gewessler hat mit dem entscheidend erhöhten Beitrag Österreichs zum ESA Budget heute in Paris untermauert, dass die Weltraumforschung auch für Österreich und uns Grüne einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert einnimmt. Die Beforschung und Entwicklung neuer Weltraumtechnologien kann etwa in der Erdbeobachtung wichtige Impulse für den Klimaschutz setzen und bringt in diesem Bereich auch eine enorme Wertschöpfung für die heimische Wirtschaft und die beteiligten Unternehmen. Unser Ziel ist, diesen Bereich weiter zu stärken und auszubauen. Der Weltraum ist für alle da und darf nicht amerikanischen Milliardären und deren Egotrips überlassen werden", meint Weratschnig.



